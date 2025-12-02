Tiến Linh dẫn dắt sự kiện bóng đá thiện nguyện tại TP.HCM

Sân Thống Nhất sẽ đón trận giao hữu thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương 2025” do Tiến Linh khởi xướng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, tuyển thủ nhằm gây quỹ hỗ trợ cộng đồng.

Tiến Linh trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Ngày 6/12/2025, sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sẽ là nơi diễn ra trận giao hữu bóng đá “Lan tỏa yêu thương 2025”, sự kiện thiện nguyện do CLB Công an TP.HCM phối hợp cùng Phòng PC04 và CLB Tình nguyện vì An ninh và Bình yên Thành phố (P.A.S.T) tổ chức. Chương trình xuất phát từ ý tưởng của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh, hướng đến lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua thể thao.

Mục tiêu của sự kiện là kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung vừa chịu thiệt hại vì thiên tai. Toàn bộ đóng góp sẽ được chuyển thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-TP.HCM. Chương trình quy tụ gần 70 văn nghệ sĩ, HLV và tuyển thủ quốc gia, trong đó có cựu HLV trưởng Park Hang-seo. Hoạt động đấu giá gây quỹ tiếp tục là điểm nhấn, với áo đấu số 22 có chữ ký toàn đội tuyển Việt Nam- chiếc áo Tiến Linh mặc khi vô địch AFF Cup 2024 - và quả bóng có chữ ký tuyển thủ.

“Lan tỏa yêu thương 2025” là lần thứ hai sự kiện được tổ chức. Năm 2024, chương trình tại sân Gò Đậu (Bình Dương) thu hút hơn 60 thành viên là cầu thủ, HLV và nghệ sĩ, mang về 9,5 tỷ đồng để trao cho Hội Chữ thập đỏ Bình Dương thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Thành công ấy là nền tảng để Tiến Linh tiếp tục mở rộng quy mô và ý nghĩa của chương trình năm nay.

Không chỉ là Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 và trụ cột trên sân cỏ, Nguyễn Tiến Linh còn được biết đến bởi nhiều đóng góp cộng đồng. Anh đồng hành cùng UNICEF Việt Nam, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc người già neo đơn, làm Đại sứ Tháng Thanh niên và tạo điều kiện cho các tài năng bóng đá trẻ.

“Linh biết ơn vì bóng đá có thể giúp kết nối và gieo thêm yêu thương. Mong sự kiện tiếp tục chạm đến nhiều trái tim và mang lại điều thiết thực cho bà con”, Tiến Linh chia sẻ.

Ban tổ chức phát vé miễn phí tại sân Thống Nhất trong hai ngày 29 và 30/11, kỳ vọng sự kiện truyền cảm hứng sống đẹp và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.