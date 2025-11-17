Tiến Linh trước sức ép mang tên Xuân Son

Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đe dọa vị trí của Nguyễn Tiến Linh. Nguy cơ ấy không chỉ bởi năng lực của cầu thủ nhập tịch mà còn xuất phát từ phong độ của chính tiền đạo của Công an TP.HCM.

Tiến Linh không còn bùng nổ như trước.

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son trên hàng công ĐT Việt Nam tạo ra một thay đổi quan trọng: lần đầu tiên sau nhiều năm, vị trí tiền đạo mũi nhọn không còn “mặc định” thuộc về Nguyễn Tiến Linh. Điều ấy không phải sự phủ nhận những đóng góp của chân sút sinh năm 1997, mà là tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh đã trở nên khốc liệt hơn.

Trước khi Xuân Son đủ điều kiện thi đấu như một cầu thủ Việt Nam, Tiến Linh vẫn được xem là lựa chọn số một. Anh có kinh nghiệm, có bản năng không phải ai cũng sở hữu, và từng là điểm tựa trong nhiều thời điểm khó khăn của đội tuyển.

Nhưng vòng bảng ASEAN Cup 2024 đã đánh dấu bước ngoặt. Xuân Son được trao suất đá chính và tận dụng tốt cơ hội ấy cho đến khi chấn thương buộc anh rời trận chung kết lượt về. Tiến Linh vì thế trở lại đội hình xuất phát, nhưng rõ ràng anh không còn tạo ra sức nặng như trước.

Sự sa sút thể hiện rõ nhất ở khả năng ghi bàn. ĐT Việt Nam trong năm 2025 chỉ gặp những đối thủ thua xa về thứ hạng FIFA như Lào hay Nepal. Đó là cơ hội để một tiền đạo chủ lực tích lũy bàn thắng.

Song, Tiến Linh chỉ ghi được đúng một bàn sau ba trận, dù chơi tổng cộng 241 phút. Anh im lặng hoàn toàn ở hai trận lượt đi trước Lào và Nepal, những trận đấu đáng lẽ phải giúp anh “làm nóng” lại phong độ sau giai đoạn bị cạnh tranh bởi Xuân Son.

Điều đáng nói là bàn thắng duy nhất ấy, pha mở tỷ số trước Nepal, không đủ che lấp nỗi lo về cảm giác ghi bàn đang mai một. Một tiền đạo ở tuổi 28 không thể để bản thân rơi vào trạng thái bế tắc quá lâu, bởi đó là lứa tuổi mà một chân sút phải đạt độ chín, phải biết tự tạo áp lực để vươn lên.

Xuân Son đã trở lại.

Phong độ tại CLB cũng không ủng hộ anh. Khởi đầu V.League 2025/26 với ba bàn trong sáu trận, Tiến Linh từng đem lại niềm hy vọng cho CA TP.HCM. Nhưng kể từ sau bàn thắng vào lưới SLNA ở vòng 5, anh rơi vào chuỗi tịt ngòi đáng báo động. 450 phút không ghi bàn trong vai trò trung phong, ra sân liên tục mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào, đủ để khiến khán giả lo lắng và bản thân anh rơi vào trạng thái căng cứng mỗi khi bước vào vòng cấm.

Trong khi đó, sự trở lại của Xuân Son, dù chưa đảm bảo thể lực để đá chính ngay, vẫn như một lời nhắc nhở rất rõ ràng. Một tiền đạo nhập tịch với sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm ổn định luôn là mối đe dọa thật sự. Anh có thể chưa lập tức chiếm lại vị trí ở trận tới, nhưng chỉ cần một trận đấu tốt là mọi thứ đảo chiều.

Tiến Linh vì thế đứng trước thời điểm bản lề. Anh có thể tiếp tục được xếp đá chính nhờ sự ổn định về thể trạng và kinh nghiệm, nhưng vị trí ấy không còn là sự đảm bảo. Năm 2025 là năm bản lề với hành trình vòng loại Asian Cup. Một tiền đạo không tạo ra cảm giác nguy hiểm sẽ bị thay thế, đó là quy luật của bóng đá hiện đại.

Nếu không tìm lại bản năng sát thủ, nếu không chứng minh rằng mình vẫn là chân sút tốt nhất của Việt Nam, Tiến Linh hoàn toàn có thể trở lại vai “kép phụ”, nhường sân khấu cho Xuân Son, giống như ở vòng knock-out ASEAN Cup 2024. Và lần này, nếu để mất vị trí, rất khó để anh lấy lại nó.

Cơ hội vẫn còn. Nhưng thời gian thì không đứng về phía Tiến Linh. Trong bóng đá, không ai giữ được vai chính nếu không biết tự gia hạn giá trị bằng những bàn thắng. Với Tiến Linh, đây không còn là câu chuyện phong độ, mà là sinh tử nghề nghiệp trên hàng công ĐT Việt Nam.