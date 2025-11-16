Gia Bảo: ‘Xuân Son là cầu thủ đẳng cấp’

Cũng giống như các đồng đội ở tuyển Việt Nam, Khổng Minh Gia Bảo đánh giá rất cao trình độ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Gia Bảo đánh giá rất cao trình độ của Xuân Son. Ảnh: VFF.

“Xuân Son là cầu thủ đẳng cấp. Anh ấy đã chứng minh được điều đó ở V.League và cả ASEAN Cup. Anh ấy mới trở lại, có thể phong độ hiện tại chưa phải tốt nhất nhưng là một cầu thủ giỏi mà chúng tôi nên nhìn vào để học hỏi”, Khổng Minh Gia Bảo nói trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam ở Lào.

Bên cạnh Xuân Son, trung vệ đang khoác áo CA TP.HCM cũng coi đàn anh Trần Đình Trọng là một trong những tấm gương để noi theo. Lý do là bởi Đình Trọng không có một thể hình vượt trội nhưng được mệnh danh là "chuyên gia săn Tây", và thể hình cũng là một trong những hạn chế của chính Gia Bảo.

Khổng Minh Gia Bảo trưởng thành từ lò đào tạo CAND. Anh chủ yếu gắn bó với các đội hạng Nhất, chỉ đến mùa giải 2024/25 anh mới có cơ hội thể hiện ở V.League khi khoác áo Quảng Nam. Nói về thời gian thi đấu ở đội bóng xứ Quảng, trung vệ sinh năm 2000 cho biết: “Tôi biết ơn HLV Văn Sỹ Sơn rất là nhiều. Khi tôi chuyển đến Quảng Nam, chính thầy là trao cho tôi cơ hội được đá chính. Đó là bàn đạp giúp tôi có cơ hội lên đội tuyển ngày hôm nay. Mục tiêu của tôi là có được cơ hội thể hiện mình nhiều nhất có thể”.

Gia Bảo là một trong 2 tân binh của tuyển Việt Nam ở lần hội quân này. Anh bất ngờ khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội và sẽ trân trọng cơ hội này: “Tôi rất bất ngờ khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam. Sau trận gặp Đà Nẵng, CA TP.HCM di chuyển ra sân bay, Tiến Linh nhắn phía LĐBĐ VIệt Nam hỏi thông tin về tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng là trêu, nhưng sau đó biết là sự thật thì rất vui, cảm giác rất hạnh phúc. Người đầu tiên tôi báo tin là bố mẹ, họ cũng rất vui và chúc mừng tôi”.

Gia Bảo cùng tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Lào chiều 16/11. Cả đội sẽ có 3 buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức ngày 19/11. Hiện, tuyển Việt Nam có 9 điểm, xếp thứ nhì bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.