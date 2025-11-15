HLV Kim gọi Nguyễn Xuân Son chỉ để… dự bị?

Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau hơn 10 tháng dưỡng thương. “Hung thần” của ĐT Việt Nam có sự thực trở thành nỗi ám ảnh của Lào như từng khiến Thái Lan, Myanmar… rơi vào nỗi ám ảnh hay không là câu hỏi bỏ ngỏ.

Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau hơn 10 tháng điều trị chấn thương dây chằng. Ảnh: FBNV.

Có Nguyễn Xuân Son, con đường chiến thắng của ĐT Việt Nam rộng thênh thang. Minh chứng là ở ASEAN Cup 2024. Khi chân sút nhập tịch này có mặt, đoàn quân của ông Kim Sang-sik cuốn phăng mọi đối thủ để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Không có Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam rơi vào cảnh như… đi săn không súng ngay cả trước những đối thủ bị đánh giá chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal trên sân Thống Nhất vừa qua là minh chứng.

Thực ra, nhiệm vụ của một tiền đạo trong bóng đá hiện đại không chỉ là “cắm chốt” quanh quẩn khu vực 16,50 mét để tung cú sút về cầu môn đối phương. Họ còn phải làm một “thỏi nam châm” để hút hàng thủ, kéo giãn hậu vệ đối phương để đồng đội có khoảng trống trước cầu môn, qua đó dứt điểm thuận lợi hơn.

Tiền đạo cũng phải sắm vai “chân chuyền” để kiến tạo cho đối thủ. Nói cách khác, mẫu trung phong của bóng đá hiện đại trong sơ đồ 3 tiền đạo là vừa được đồng đội phục vụ và phải phục vụ lại đồng đội chứ không còn đặc cách được đồng đội “dọn cỗ” như trước.

Xuân Son hội tụ được những phẩm chất toàn diện ấy. Khen công trạng nổi bật của anh trong một chiến công của tập thể có thể bị đánh giá là quá mức, nhưng đó là sự thật không thể phủ nhận. Vì thế, khi chân sút này trở lại, giới mộ điệu cũng như chuyên môn đều khấp khởi mừng thầm, nhất là sau 2 trận đấu khá bế tắc của ĐT Việt Nam ngay cả trước đối thủ yếu hơn Nepal.

Trong những ngày này, Xuân Son tập luyện trở lại bình thường như các đồng đội trong màu áo ĐT Việt Nam. Ai có thể lơ đễnh trước các pha bóng của chân sút nhập tịch này nhưng có một người luôn để mắt dõi theo từng bước chạy của Nguyễn Xuân Son, đó là HLV Kim.

Ông thầy người Hàn Quốc này là người chờ đợi nhất về sự trở lại của chân sút này. Nhưng xem ra, ông cũng phải tính toán, đánh giá cẩn thận về khả năng thi đấu của Nguyễn Xuân Son. Cần biết, cầu thủ gốc Brazil bị chấn thương gãy chân, phải trải qua phẫu thuật và không thi đấu bất cứ một phút nào trong 11 tháng vừa qua.

Xuân Son chưa thi đấu trận nào trong hơn 10 tháng qua. Ảnh: FBNV.

Với chấn thương ấy, ông Kim chắc chắn phải đánh giá chi tiết, tham vấn cặn kẽ đội ngũ y bác sỹ để có quyết định đúng đắn nhất về việc sử dụng Xuân Son. Mong mỏi cầu thủ hay nhất AFF Cup 2024 thi đấu nhưng một sự nóng vội sẽ có thể đánh đổi một chặng đường không bóng khác dài hơn cho Xuân Sơn ở phía trước nếu như tiền đạo này chưa đảm bảo được thể trạng bình phục một cách tốt nhất.

Lào không phải là đối thủ mạnh nên giải pháp Xuân Son ngồi ghế dự bị và chỉ sử dụng ở một thời điểm nào đó như cuối trận để anh lấy lại cảm giác chơi bóng được coi là thích hợp nhất cho lần trở lại đầu tiên sau 11 tháng ngồi làm khán giả.