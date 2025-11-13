Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Báo Anh vinh danh Xuân Son

  • Thứ năm, 13/11/2025 21:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Xuân Son trước khi chấn thương giúp tiền đạo này thu hút sự chú ý từ truyền thông châu Âu.

Xuân Son thi đấu rất thành công trước khi chấn thương.

Tối 13/11, trong danh sách dài các ứng viên cho đề cử top 40 cầu thủ hay nhất năm 2025 của báo The Guardian gửi Tri Thức - Znews, Xuân Son bất ngờ có tên. Đáng chú ý, chân sút 28 tuổi đại diện cho Việt Nam tranh giải. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 12/2025.

Thực tế, Xuân Son không đá trận nào trong năm 2025. Anh góp mặt nhờ màn trình diễn xuất sắc giúp CLB Nam Định vô địch V.League 2023/24, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới, cầu thủ hay nhất ở giải đấu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam là ASEAN Cup 2024.

Khả năng thắng giải, thậm chí lọt vào top 40 cầu thủ hay nhất năm của Xuân Son không cao. Tuy nhiên, việc nhận được đề cử cho thấy Xuân Son phải rất nổi bật mới gây được sự chú ý của tờ báo xứ sở sương mù.

Hàng năm, The Guardian tiến hành chọn ra cầu thủ hay nhất năm. Thành phần ban giám khảo bầu chọn gồm các cựu danh thủ nổi tiếng, HLV và nhiều nhà báo trên toàn thế giới, trong đó có Tri Thức - Znews.

Theo danh sách top 10 cầu thủ hay nhất thế giới của Guardian năm 2024, Rodri đứng nhất, xếp sau lần lượt là Vinicius Junior, Erling Haaland, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Harry Kane, Lautaro Martinez, Florian Wirtz, Dani Carvajal và Kylian Mbappe.

Báo Guardian được lập năm 1821 với tên gọi ban đầu là The Manchester Guardian. Năm 1959, tờ này đổi tên thành Guardian và nhanh chóng trở thành một trong những báo có uy tín hàng đầu tại Anh.

'Xuân Son ở một đẳng cấp khác'

Tiền đạo Phạm Gia Hưng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước tài năng của đàn anh Nguyễn Xuân Son ở tuyển Việt Nam.

6 giờ trước

Xuân Son mang đến tinh thần tích cực cho tuyển Việt Nam

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đánh giá cao sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong màu áo của tuyển Việt Nam.

29:1724 hôm qua

Xuân Son: 'Tôi sẵn sàng để ra sân'

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thi đấu nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

17:01 11/11/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Xuân Son được vinh danh Kylian Mbappe Nguyễn Xuân Son Xuân Son Guardian cầu thủ hay nhất

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Thai Lan thang kich tinh Singapore hinh anh

Thái Lan thắng kịch tính Singapore

2 giờ trước 21:36 13/11/2025

0

Tối 13/11, tuyển Thái Lan thắng 3-2 trước Singapore ở trận giao hữu tại Bangkok, đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Anthony Hudson sau khi thay thế Masatada Ishii.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý