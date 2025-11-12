Xuân Son mang đến tinh thần tích cực cho tuyển Việt Nam

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đánh giá cao sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong màu áo của tuyển Việt Nam.

Xuân Mạnh và các đồng đội quyết tâm giành 3 điểm trước Lào.

“Xuân Son luôn nở nụ cười, anh ấy mang lại tinh thần tích cực cho toàn đội”, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nói về sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son ra mắt tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024. Tinh thần thi đấu máu lửa, hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp Xuân Son trở thành cây săn bàn tốt nhất của giải đấu. Anh nhận được sự yêu mến và kỳ vọng lớn của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Tuy nhiên, chấn thương dây chằng trong trận chung kết lượt về ở ASEAN Cup 2024 khiến Xuân Son rời xa sân cỏ hơn 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, tuyển Việt Nam có những kết quả tích cực nhưng khâu ghi bàn vẫn luôn là điều khiến HLV Kim Sang-sik an tâm. Chính vì vậy, việc trở lại của Xuân Son mang ý nghĩa tinh thần lớn ở thời điểm hiện tại.

Xuân Son luôn mang lại tinh thần tích cực cho toàn đội.

Do vướng lịch thi đấu vòng 11 V.League 2025/26 nên Xuân Son, Xuân Mạnh cùng nhóm cầu thủ Hà Nội, Nam Định, CAHN phải đến sáng qua (11/11) mới có thể hội quân và được HLV Kim Sang-sik cho tập phục hồi ở khách sạn. Tuy nhiên, trong buổi tập hôm qua, thủ thành Đặng Văn Lâm không may dính chấn thương.

Theo chia sẻ của Xuân Mạnh, ngoài trường hợp của Văn Lâm, toàn đội đang có lực lượng và tinh thần tốt nhất: “Hôn qua, tôi và một số cầu thủ hội quân sau và tập phục hồi ở khách sạn, hôm nay chúng tôi bắt đầu tập luyện cùng đội. Hiện tại, toàn đội đều có sức khỏe ổn định, mọi người đều tập luyện rất nỗ lực để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Lào”.

Nói về trận đấu sắp tới, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội nhấn mạnh: “Trận đấu với Lào cũng như các đối thủ khác, tuyển Việt Nam luôn tập trung cao độ cho mỗi trận. Chúng tôi quyết tâm mang 3 điểm trở về từ Lào”.

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/11. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ phía LĐBĐ Lào, AFC đồng ý lùi thời gian của trận đấu này sang 19h ngày 19/11. Hiện tại, ở bảng F, tuyển Việt Nam có 9 điểm xếp thứ 2. Còn Lào có 3 điểm, ở vị trí thứ 3 và không còn cơ hội đi tiếp.