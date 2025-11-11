Xuân Son được vợ tháp tùng lên hội quân

Sáng 11/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức có mặt tại Phú Thọ, nơi đóng quân của tuyển Việt Nam để hội quân, chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son được vợ tháp tùng lên tuyển. Ảnh: Chụp màn hình.

Chân sút sinh năm 1997 được vợ tháp tùng lên nơi đóng quân của đội tuyển. Cả hai ôm nhau đầy tình cảm trước khi chia tay. Trước khi xuất phát, Xuân Son chia sẻ trên mạng xã hội dòng trạng thái ngắn gọn: “Chào mọi người, Son lên tập trung đội tuyển nhé”, kèm biểu tượng mặt cười. Tiền đạo 28 tuổi cũng tươi cười chào các đồng đội sau gần một năm xa cách.

Xuân Son lần đầu khoác áo đội tuyển là ở ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng ở trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sự trở lại của Xuân Son vì thế mang nhiều cảm xúc, không chỉ cho chính bản thân mà còn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

Với người hâm mộ, sự trở lại của Xuân Son mang đến niềm tin và cảm xúc đặc biệt, nhất là với những ai đã dõi theo hành trình hồi phục đầy nghị lực của chân sút này.

Tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 10/11, nhưng Xuân Son cùng nhóm cầu thủ thuộc Nam Định, Hà Nội và CAHN chỉ có thể góp mặt muộn hơn do bận thi đấu vòng 11 V.League 2025/26. Chiều nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới có buổi tập đầu tiên với đội hình đầy đủ.

Sự trở lại của Xuân Son giúp HLV người Hàn Quốc có thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công. Tuy nhiên, đội ngũ y tế sẽ phải đánh giá kỹ thể trạng của anh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân trong trận gặp Lào ngày 18/11.

Với sự chuyên nghiệp và nỗ lực vốn có, Xuân Son được kỳ vọng sớm tìm lại phong độ, góp phần vào tham vọng của tuyển Việt Nam ở hành trình sắp tới.