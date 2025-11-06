Xuân Son không được đề cử Quả bóng vàng 2025

Sáng 6/11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Anh Tú chia sẻ lý do Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Xuân Son chấn thương nghỉ cả năm 2025 nên không được đề cử.

Trong buổi họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, ông Tú cho hay: "Ở chung kết ASEAN Cup 2024, Xuân Son chấn thương và nghỉ dài hạn. Trong năm 2025, cậu ấy không tham dự một trận đấu nào. Tất nhiên chúng ta hiểu công sức của Xuân Son rất lớn. Nhưng nếu Xuân Son không đá một trận nào trong mùa 2025 mà đưa cậu ấy vào bầu, thì tôi nghĩ rằng hơi khiên cưỡng".

"Nếu Xuân Son được gọi lên tuyển trong tháng này, thì cũng chỉ đá một trận đấu với Lào trong năm 2025. Với thời gian như vậy thì cũng rất khó để đưa cậu ấy vào danh sách. Trường hợp Xuân Son thi đấu tốt ở mùa giải 2026, thì chắc chắn cậu ấy sẽ có tên trong sách của đề cử Quả bóng vàng Việt Nam năm tới", Phó Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Tháng 2 vừa qua, Xuân Son thắng giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc ở Lễ trao giải QBV Việt Nam 2024. Anh lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải, giúp CLB Nam Định vô địch V.League 2023/24. Ngay ở giải đấu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam là ASEAN Cup 2024, tiền đạo này giành danh hiệu vua phá lưới, cầu thủ hay nhất.

Tuy nhiên, Xuân Son không được ghi tên vào danh sách ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Lý do là trong phần lớn thời gian năm 2024, tiền đạo này thi đấu với tư cách cầu thủ ngoại. Đến tháng 10, Xuân Son mới trở thành công dân Việt Nam và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia vào tháng 12.

Đến năm 2025, Xuân Son đủ điều kiện cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam nhưng không có tên trong danh sách đề cử. Hiện Nguyễn Tiến Linh là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2024.