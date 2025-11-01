Xuân Son trở lại là cứu cánh cho tất cả

Thông tin Nguyễn Xuân Son có thể trở lại ngay trong tháng 11 này được ví như ánh mặt trời đánh tan bóng đêm đang bao phủ.

Xuân Son vẫn cần thời gian để tìm lại phong độ như xưa. Tuy nhiên, thông tin ấy ít ra cũng đem đến niềm tin và hy vọng cho khâu săn bàn ở CLB Nam Định lẫn ĐT Việt Nam.

Giá trị lịch sử của Xuân Son

Phút 34 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 vào ngày 5/1 tại Thái Lan, Xuân Son nỗ lực đột phá cá nhân ở cánh phải để bứt khỏi sự đeo bám của trung vệ Pansa Hemviboon, rồi di chuyển vào trong vòng cấm của Thái Lan. Sau những bước chân tranh đua tốc độ tính từng centimet ấy để căng ngang cho đồng đội, anh gục ngã trên sân, không thể đứng dậy bởi chân bị gãy.

10 tháng qua, giới mộ điệu không thể thấy “hung thần” này trên sân cỏ. Vắng Xuân Son, người hâm mộ bóng đá cảm giác thiếu gia vị đậm đà của chiến thắng.

Không có sự phục vụ của Xuân Son, HLV Vũ Hồng Việt và rồi ông Nguyễn Kiên Trung ở Nam Định được ví đi săn săn không súng. Thiếu chân sút nhập tịch, HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm giải pháp khai phá cầu môn của đối phương.

Ca ngợi Xuân Son là “cỗ máy ghi bàn” không phải là sự tâng bốc quá lời. Chỉ riêng ở V.League 2023/24, chân sút này ghi con số kỷ lục đến 31 bàn cho Nam Định. Trong 9 trận đầu mùa của V.League 2024/25 khi chưa bị chấn thương, Xuân Son đóng góp đến 7 pha lập công. Nếu không phải làm khán giả, danh hiệu Vua phá lưới có thể tiếp tục được trao cho Xuân Son.

Cần biết, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở V.League 2024/25 chỉ có 14 bàn, gấp đội số bàn nhưng đá gấp 3 lần số trận của Xuân Son. Trong lịch sử giải Đông Nam Á bắt đầu từ cái tên Tiger Cup 96 đến trước ASEAN Cup 2024, chưa một cầu thủ nào ẵm cú đúp danh hiệu cá nhân Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới, kể cả những huyền thoại nức danh của bóng đá Thái Lan như Natipong Sritong-In hay Kiatisuk Senamuang.

Nhưng chỉ cần 5 trận (3 trận đầu của vòng bảng không thể thi đấu do chưa đủ thủ tục trở thành cầu thủ Việt Nam), Xuân Son đã được xướng tên cho cả 2 phần thưởng ấy ở ASEAN Cup 2024 mà không gặp phải cứ cứ tiếng xì xào nào.

Xuân Son sắp tái xuất.

“Tầm chương trích cú” như cách để khẳng định giá trị của Xuân Son cho cả CLB Nam Định lẫn tuyển Việt Nam. Không có sự phục vụ của cầu thủ nhập tịch này, Nam Định rơi vào khủng hoảng với 6 trận liên tục không thắng, dù đó là các đội bóng ngụp lặn trong khủng hoảng như Becamex TP.HCM hay HAGL.

Thiếu Xuân Son, tuyển Việt Nam được ví chơi như “đâm đầu vào bụi rậm” khi chỉ thắng nhọc nhằn trước một Nepal đứng tít dưới sâu thẳm của bảng xếp hạng của FIFA, kém ĐT Việt Nam đến 62 bậc. Không có cầu thủ đẳng cấp xứng tầm, đoàn quân của ông Kim đầu hàng dễ dàng trước đội quân “nhập tịch lậu” của Malaysia với 4 bàn không gỡ để rồi bây giờ, phải hồi hộp trông chờ phán quyết xử thua từ AFC mới lật ngược được tình thế ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nắng hạn gặp mưa rào

Tin tức Xuân Son có thể trở lại trong tháng 11 như tiếng sét nổ giữa không trung để đánh tan đi sự phiền não của giới bóng đá. Tất nhiên, Xuân Son chấn thương rất nặng nên chưa chắc sớm lấy lại được phong độ như thủa nào, thậm chí, có thể phải cần thêm thời gian dài.

Nhưng ít ra, nó cũng đem đến sự lạc quan, giúp Nam Định và ĐT Việt Nam có một sự lựa chọn tốt cho hàng công. Cần biết rằng Xuân Son là tiền đạo toàn diện. Sở hữu thể hình lý tưởng (1,85 mét), thể lực sung mãn nên anh bứt tốc rất nhanh nhẹn, tì đè mạnh mẽ, được coi là “thỏi nam châm” để hút hàng thủ của đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Cầu thủ gốc Brazil này toàn diện trong các pha dứt điểm khi có thể đánh đầu, bằng chân ở tầm thấp, sút xa rất hiệu quả. Đặc biệt, Xuân Son không hề ích kỷ, chỉ biết đồng đội phục vụ cho ghi bàn.

Một khi Xuân Son trở lại, HLV Nguyễn Trung Kiên sẽ không phải loay hoay tìm kiếm cầu thủ đặt niềm tin cho khâu săn bàn.

Ngược lại, Xuân Son còn thể hiện tinh thần đồng đội rất cao khi biết cách đi di chuyển ra xa khu vực 16,50 mét để hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng không cho đồng đội, biết kiến tạo cho đồng đội. Pha bóng dẫn đến chấn thương ấy là một minh chứng rõ nét cho sự hòa đồng trong lối chơi chung của Xuân Son.

Một khi Xuân Son trở lại, HLV Nguyễn Trung Kiên sẽ không phải loay hoay tìm kiếm cầu thủ đặt niềm tin cho khâu săn bàn, dù Nam Định hiện sở hữu không ít tiền đạo ngoại. Có Xuân Son, HLV Kim cũng sẽ có điểm tựa hiệu quả hơn trong việc khoan cắt lối đá bê tông như cái cách mà ĐT Việt Nam đụng phải trước Nepal trong 2 lượt trận vừa qua của vòng loại Asian Cup 2027.

Tất nhiên, sự kỳ vọng đến ngay lập tức trong tháng 11 này e rằng là vội vàng. Ngày trở lại của V.League 2025/26 vào đầu năm sau sau những kỳ nghỉ sắp tới hay cuộc đọ sức với Malaysia vào tháng 3 năm sau mới là thời điểm thích hợp để dốc kỳ vọng vào Xuân Son.

