Bật mí về hợp đồng kỷ lục của Ronaldo tại Al Nassr

Hơn hai năm sau khi Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập Al Nassr, những chi tiết hậu trường về thương vụ đình đám này mới được tiết lộ.

Ronaldo gia nhập Al Nassr với bản hợp đồng kỷ lục thế giới. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình Socrates Podcast phát trên Radio 8, ông Abdullah Hammad, Giám đốc điều hành Học viện Mahd (Saudi Arabia), kể lại toàn bộ quá trình đưa siêu sao người Bồ Đào Nha đến với Saudi Pro League, bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện bóng đá Trung Đông.

Ông Hammad cho biết, cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ronaldo diễn ra tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Qatar, khi CR7 vẫn còn khoác áo MU. “Khi đó, Ronaldo bày tỏ sự quan tâm đến dự án nâng tầm giải vô địch Saudi Arabia, biến nơi đây thành một trong những giải đấu danh giá nhất thế giới", ông Hammad chia sẻ.

Trong một chuyến bay sau đó, ông Hammad có cuộc trò chuyện với Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, người trực tiếp chỉ đạo kế hoạch chiêu mộ Ronaldo. “Hoàng tử hỏi tôi liệu Ronaldo có thật sự nghiêm túc hay không. Tôi nói ‘99%’, và ông ấy đáp lại: ‘Phải là 100%.’ Sau đó, chúng tôi xác nhận quyết tâm của Ronaldo thông qua những phát biểu của anh ấy về việc chia tay MU", Hammad kể lại.

Ronaldo làm thay đổi Saudi Pro League. Ảnh: Reuters.

Theo CEO này, thỏa thuận được hoàn tất sau một cuộc trao đổi ba bên giữa Ronaldo, Hoàng tử Abdulaziz và đại diện Al Nassr. CR7 khi đó đã khẳng định rõ: “Nếu các ông nghiêm túc, tôi cũng vậy".

Ông Hammad thừa nhận từng lo sợ thương vụ có thể đổ bể, nhưng “tốc độ và mức độ cam kết của các bên khiến mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn dự kiến.” Ông nhấn mạnh: “Kể từ khi Ronaldo đặt chân đến Riyadh, bóng đá Saudi Arabia đã hoàn toàn thay đổi".

Đúng như dự đoán của ông Hammad, “hiệu ứng Ronaldo” tạo nên làn sóng lớn chưa từng có tại Saudi Arabia. Sau khi CR7 gia nhập Al Nassr đầu năm 2023, hàng loạt ngôi sao thế giới lần lượt cập bến Saudi Pro League như Sadio Mane, Riyad Mahrez, Joao Félix, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte hay Kingsley Coman.

Nhờ đó, Saudi League nhanh chóng vươn tầm quốc tế, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

