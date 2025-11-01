Thảm hoạ Girona

Girona đang trượt dài tại La Liga mùa 2025/26 - ở đó CLB đối mặt với muôn vàn vấn đề khó khăn.

Girona đang lâm cảnh khủng hoảng.

Rạng sáng 1/11, ở vòng 11 La Liga, Girona trắng tay khi làm khách trên sân Getafe. Cristhian Stuani tiếp tục ghi bàn cho đại diện xứ Catalonia, nhưng chừng đó không đủ giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 1-2. Thất bại này dìm Girona xuống đáy bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm – trong đó họ thua tới 6 trận.

Girona đang trải qua một mùa giải đầy hỗn loạn, không chỉ vì phong độ sa sút mà còn bởi vấn đề kỷ luật ngày càng đáng lo ngại. Sau 10 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2025/26, đội bóng xứ Catalonia nhận tới 5 thẻ đỏ - nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trung bình cứ hai trận, Girona lại mất một cầu thủ vì bị truất quyền thi đấu.

Từ hình ảnh của một “hiện tượng” khiến cả châu Âu ngạc nhiên hai năm trước, Girona giờ đây trở thành biểu tượng của sự sa sút. Đội bóng từng bay cao với lối chơi phóng khoáng và tinh thần tập thể đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng La Liga, vật lộn với chuỗi trận đáng quên và tinh thần sa sút.

Với HLV Michel, vấn đề lớn nhất lúc này không chỉ nằm ở lối chơi, mà là tâm lý và kỷ luật thi đấu. Ông hiểu rằng không thể vực dậy một đội bóng đang tan vỡ niềm tin khi các cầu thủ liên tục mất kiểm soát.

Năm chiếc thẻ đỏ kể từ đầu mùa nói lên tất cả. Hai trong số đó đến từ những tình huống nhận hai thẻ vàng, ba chiếc còn lại là thẻ đỏ trực tiếp - minh chứng cho sự nóng nảy và thiếu kiềm chế. Con số này khiến Girona vượt xa nhóm tám đội cùng đứng sau với ba thẻ đỏ: Athletic Club, Mallorca, Real Oviedo (La Liga); Chelsea (Premier League); Rennes, Strasbourg, Auxerre (Ligue 1); và Mainz (Bundesliga).

Thẻ đỏ đầu tiên của Girona đến ngay trong ngày ra quân, khi thủ môn Paulo Gazzaniga bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Rayo Vallecano. Chỉ vài tuần sau, bi kịch lặp lại trong thất bại trước Levante: Witsel bị đuổi sau hai thẻ vàng, còn Vitor Reis phải rời sân vì phạm lỗi thô bạo. Đỉnh điểm là chiến thắng 2-1 trước Valencia, nơi Girona kết thúc trận đấu chỉ với chín người khi Ivan Martin và Frances lần lượt nhận thẻ đỏ.

7 điểm sau 11 vòng, năm thẻ đỏ, hàng thủ rối loạn, hàng công thiếu lửa - tất cả tạo nên bức tranh xám xịt của Girona. Vấn đề không chỉ là kết quả, mà là tinh thần. Một đội bóng từng gây cảm hứng bằng cách chơi dũng cảm và kỷ luật, nay lại gục ngã vì chính sự thiếu kiểm soát của mình.

HLV Michel đang phải tìm lời giải cho cơn khủng hoảng. Ông cần khôi phục trật tự trong phòng thay đồ và niềm tin nơi cầu thủ, những điều từng giúp Girona mơ về châu Âu, chứ không phải chiến đấu để trụ hạng. Nếu không sớm tìm lại tinh thần kỷ luật từng làm nên thương hiệu, Girona có thể sẽ biến từ câu chuyện cổ tích thành bi kịch cay đắng của La Liga.