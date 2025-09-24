Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơn ác mộng thể trạng chưa buông tha Van de Beek

  • Thứ tư, 24/9/2025 05:45 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Donny van de Beek tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi rời sân San Mames vì chấn thương ở phút 30 trong trận Girona gặp Athletic Club thuộc vòng 6 La Liga rạng sáng 24/9.

Sự nghiệp Van de Beek liên tục bị hành hạ bởi chấn thương.

Sau khi được chăm sóc y tế, tiền vệ người Hà Lan phải tập tễnh rời sân, để lại những hoài nghi về tình trạng vốn đã mong manh của mình.

Van de Beek - hiện khoác áo Girona - từng phải phẫu thuật gót chân và gân Achilles hồi tháng 5, nghỉ hơn bốn tháng. Nhưng ngày trở lại chưa kịp trọn vẹn, anh lại đối diện nguy cơ vắng bóng dài hạn. HLV Michel của Girona chia sẻ sau trận hòa: “Chúng tôi chưa biết cụ thể, nhưng mọi thứ có vẻ không ổn. Kết quả hôm nay xin dành cho cậu ấy”.

Sự nghiệp của Van de Beek liên tục bị chặn đứng bởi chấn thương: năm 2023 nghỉ gần nửa năm vì đầu gối, năm 2022 mất hơn 50 ngày vì cơ bắp, mùa trước bỏ lỡ giai đoạn cuối vì gót chân. Hệ quả là trong hai mùa gần nhất tại Manchester United, kể cả khi cho mượn sang Everton và Eintracht Frankfurt, anh không vượt quá 12 lần ra sân mỗi mùa.

Ở tuổi 28, Van de Beek đối diện thử thách sinh tử: lấy lại phong độ từng làm nên tên tuổi trong màu áo Ajax, nơi anh từng là mắt xích vàng son bên cạnh De Jong, De Ligt, Neres và Blind. Nhưng với chuỗi chấn thương không dứt, viễn cảnh ấy ngày càng xa vời.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Hà Trang

