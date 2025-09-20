Thảm họa Girona

Tối 20/9, Girona tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua tan nát với tỷ số 0-4 trước Levante ở vòng 5 La Liga.

Girona sa sút thảm hại trong 2 mùa gần nhất.

Trên sân nhà Montilivi, Girona nhận trận thua thứ 4 từ đầu mùa. Kết quả cùng một trận hòa đẩy thầy trò HLV Michel xuống đáy bảng xếp hạng La Liga với vỏn vẹn 1 điểm, qua đó chìm trong bầu không khí ngột ngạt chưa có lối thoát.

Mọi chuyện bắt đầu sụp đổ từ phút 30 khi Axel Witsel nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Girona chỉ còn chơi với 10 người. Lợi thế nhanh chóng được Levante tận dụng, với bàn mở tỷ số của Etta Eyong ở phút 43.

Đầu hiệp hai, tai họa tiếp tục ập đến khi Vitor Reis bị truất quyền thi đấu chỉ sau 40 giây vào sân vì pha vào bóng thô bạo. Từ chấm đá phạt, Carlos Alvarez sút hiểm nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Ivan Romero và Godduine Koyalipou ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho đội khách.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, Girona còn bộc lộ sự mong manh nơi hàng thủ với 15 bàn thua chỉ sau 5 vòng đấu. Trên khán đài Montilivi, tiếng la ó "ban lãnh đạo từ chức" vang lên dồn dập, phản ánh sự phẫn nộ của CĐV khi đội bóng sa sút không phanh trong hai mùa gần nhất. Nhiều người thậm chí bỏ về khi trận đấu còn tới 20 phút.

Levante leo lên vị trí thứ 12 với chiến thắng xứng đáng, trong khi người hâm mộ mất dần niềm tin vào Girona. Hai chiếc thẻ đỏ chỉ là một phần nguyên nhân, bởi ngay cả khi còn đủ 11 người, đội bóng xứ Catalonia cũng không cho thấy dấu hiệu vượt trội.