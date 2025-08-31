Chuyện gì đang xảy ra với Girona?

Rạng sáng 31/8, Girona rơi vào tình thế nguy cấp khi để thua Sevilla 0-2 tại sân nhà Montilivi trong khuôn khổ vòng 3 La Liga.

Thất bại này đẩy đội bóng xứ Catalonia chìm sâu vào khủng hoảng, khiến họ xếp cuối bảng với thành tích toàn thua sau 3 vòng đầu mùa giải, làm nổi bật những vấn đề nội tại dưới thời HLV Míchel.

Trận đấu chứng kiến màn trình diễn thảm họa của hàng thủ Girona, khi họ để đối thủ Sevilla - một đội khác cũng đang gặp khủng hoảng - tận dụng triệt để các đợt phản công sắc bén và ghi bàn. Hai bàn thắng của Isaac Romero (phút 30) và Alfonso González (phút 55) nhấn chìm mọi cơ hội có điểm của đội chủ nhà, mang về chiến thắng cho Sevilla.

Girona nhận thất bại thứ ba liên tiếp sau 3 vòng đầu, bao gồm trận thua đậm 0-5 trên sân Villarreal và thất bại 1-3 trước Vallecano. AS đánh giá tinh thần của Girona đã rơi xuống đáy. Những sai lầm không thể tha thứ ở hàng thủ, sự tệ hại trong khâu tấn công khiến đội bóng xứ Catalonia trả giá đắt.

HLV Míchel đang đối mặt với áp lực lớn khi phòng thay đồ Girona rơi vào hỗn loạn. Nhiều cầu thủ bắt đầu mất niềm tin vào ban huấn luyện. Sau khi thoát hiểm ở La Liga 2024/25 với vị trí thứ 16, chỉ hơn khu vực rớt hạng đúng 1 điểm, người hâm mộ Girona tưởng như CLB sẽ có khởi đầu tốt hơn mùa này.

Tuy nhiên, Girona tiếp tục sa sút. Cần nhớ rằng, Girona từng là bất ngờ lớn của La Liga khi xếp hạng 3 ở mùa 2023/24 và còn dự Champions League mùa trước. Song, đội bóng xứ Catalonia đang trên đà sa sút suốt không phanh.