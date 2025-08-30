Trọng tài làm lu mờ chiến thắng của Chelsea

Trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận Chelsea thắng Fulham 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Joao Pedro và Enzo ghi bàn giúp Chelsea vượt qua Fulham

Tối 30/8, hai bàn thắng từ hai tình huống cố định của Joao Pedro (phút 45+10) và Enzo (phút 56) giúp Chelsea vượt qua Fulham trên sân nhà Stamford Bridge. Điều đáng nói, trong cả hai bàn thắng kể trên của Chelsea, trọng tài Robert Jones đều đưa ra các quyết định tranh cãi, có lợi cho Chelsea.

Ngay đầu trận, phút 25, tài năng trẻ Joshua King đã đưa bóng vào lưới Chelsea sau pha phản công sắc bén của Fulham. Song, trọng tài Robert Jones sau khi xem lại VAR xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó.

Quyết định này khiến nhiều cầu thủ Fulham bất bình, bởi Muniz chạm bóng trước và cầu thủ Chelsea cố tình đưa chân vào trong pha tranh chấp. Đến phút 45+10, từ tình huống phạt góc, Joao Pedro bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chelsea chơi không hay nhưng tận dụng tốt tình huống cố định để nắm lợi thế.

Ngoài sân, HLV trưởng Fulham, Marcos Silva giận dữ vì hiệp một chỉ có 8 phút bù giờ, nhưng trọng tài cho Chelsea hưởng phạt góc ở phút bù giờ thứ 10 dù không có gián đoạn. Sang hiệp hai, đến phút 56, Enzo ghi bàn từ chấm phạt đền sau tình huống gây tranh cãi lớn.

Trọng tài Robert Jones khiến CĐV Fulham phẫn nộ.

Trọng tài Jones xác định cầu thủ Fulham để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng trước đó, tiền đạo Pedro của Chelsea cũng để bóng chạm tay khi tham gia tranh chấp. Theo lý giải từ ban tổ chức Premier League, trọng tài xác định Joao Pedro chỉ vô tình để bóng chạm tay.

Khi trọng tài Jones được VAR hỗ trợ xem lại pha quay chậm, ông đưa ra phán quyết không phạm lỗi. Tuy nhiên, các CĐV Fulham giận dữ với quyết định này, bởi Pedro rõ ràng để bóng chạm tay ảnh hưởng đến tình huống.

Ngoài ra, các cầu thủ Chelsea còn dường như có ít nhất hai pha phạm lỗi với cầu thủ Fulham, nhưng trọng tài Jones và VAR đều bỏ qua. Hai bàn thắng từ cố định giúp Chelsea ung dung kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn, tạm chiếm ngôi đầu Premier League với 7 điểm sau 3 vòng.

Sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát:

Thống kê đáng chú ý:

- Sân Stamford Bridge luôn là nỗi ám ảnh với Fulham. Trong 19 lần gần nhất tới sân Chelsea thi đấu, Fulham chỉ thắng được 1 trận và thua tới 11 trận.

- Ở Ngoại hạng Anh, Chelsea có thành tích 11 trận bất bại liên tiếp tại Stamford Bridge từ năm 2025.

- Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thắng 4 và hoà 1. Họ ghi tới 14 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

- Trong 5 trận gần nhất, Fulham thắng 3 và hoà 2. Ghi 9 bàn, thủng lưới 4 lần.

- Trong 5 trận gần nhất đối đầu giữa hai đội, Chelsea thắng 4, thua 1.