Tuchel xin lỗi Jude Bellingham

HLV trưởng đội tuyển Anh lên tiếng xin lỗi công khai Jude Bellingham sau khi sử dụng từ ngữ gây tranh cãi về hành vi của tiền vệ Real Madrid.

HLV Thomas Tuchel chủ động liên lạc với tiền vệ Jude Bellingham.

Trả lời Sky Sports, HLV Tuchel thừa nhận sẽ nói chuyện riêng với Bellingham: "Tôi sử dụng từ 'ghê tởm' để nói về Jude một cách vô tình. Tôi muốn làm rõ rằng mình không có ý định đưa ra thông điệp hay ẩn ý nào cả”.

Hồi tháng 6, HLV Tuchel tiết lộ quan điểm trái chiều giữa ông và mẹ mình về các hành vi trên sân của Jude Bellingham: “Nhiều hành vi của Jude có thể gây phản ứng trái chiều. Tôi thấy điều này qua gia đình mình, đặc biệt là mẹ tôi. Đôi lúc, bạn thấy Bellingham giận dữ, và nó khiến mẹ tôi cảm thấy ghê tởm về một số hành vi trên sân của cậu ấy”.

Phát biểu của Tuchel về Bellingham khi đó gây tranh cãi lớn, khiến không ít CĐV chỉ trích tiền vệ tuyển Anh. HLV người Đức nhấn mạnh trách nhiệm của mình trong việc gây ra làn sóng tiêu cực về học trò trên truyền thông: “Tôi xin lỗi. Tôi hoàn toàn hiểu rằng chính mình đã tạo ra những thứ này. Tôi xin lỗi vì những phát biểu trên”.

Bellingham có mặt trong danh sách "Tam sư" chuẩn bị đối đầu Andorra và Serbia ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng tới. Hiện tuyển Anh đứng đầu bảng K vòng loại khu vực châu Âu với 3 trận toàn thắng trước Albania, Latvia và Andorra.