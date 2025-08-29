Mức lương khó tin của thần đồng Liverpool

Dưới hợp đồng thuộc học viện, Rio Ngumoha chỉ nhận lương 1.200 bảng mỗi tháng (52.000 bảng/năm), tương đương mức lương cơ bản tối đa Liverpool áp dụng cho cầu thủ trẻ.

Rio Ngumoha sắp ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool.

Mức lương này kém xa so với con số 300.000 bảng/tuần mà Mohamed Salah hay Florian Wirtz (200.000 bảng/tuần) nhận tại Liverpool. Tuy nhiên, hợp đồng chuyên nghiệp mới hứa hẹn tăng đáng kể thu nhập cho cầu thủ 16 tuổi.

The Athletic cho biết Ngumoha có thể tăng hơn 20 lần thu nhập hiện tại trong hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool, lên mức 25.000 bảng/tuần. Đây là mức thưởng xứng đáng cho Ngumoha nhờ màn trình diễn ấn tượng ở đội một thời gian qua.

Mức lương này còn cao hơn cả con số 20.000/tuần Kobbie Mainoo đang nhận tại Manchester United. Mainoo lớn hơn Ngumoha 4 tuổi và ra mắt đội một Manchester United sớm hơn đàn em hai năm.

Ngumoha sẽ chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình (29/8). Theo quy định tại Anh, các CLB không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp cho đến khi cầu thủ đủ 17 tuổi, và phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Ngumoha đang nhận nhiều sự chú ý mùa này, khi tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League. Ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, Ngumoha - người cũng vừa có trận ra mắt Premier League - ghi bàn với cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Nick Pope chỉ biết đứng nhìn.

Với pha lập công này, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Premier League, chỉ sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney. Ngumoha cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ hai ở Premier League ghi bàn định đoạt kết quả trận đấu, cũng xếp sau Rooney.