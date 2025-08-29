Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kẻ khóc, người cười sau lễ bốc thăm Champions League

  Thứ sáu, 29/8/2025 12:05 (GMT+7)
Máy tính của Opta đánh giá các đội bóng có lịch thi đấu dễ dàng và khó khăn nhất tại vòng phân hạng Champions League mùa 2025/26.

Arsenal có lịch thi đấu dễ dàng tại vòng phân hạng Champions League mùa này.

Arsenal được Opta xếp thứ ba trong danh sách các đội có lịch thi đấu dễ dàng nhất tại vòng phân hạng Champions League. Lịch trình của “Pháo thủ” bao gồm các đối thủ yếu hơn nhiều như Bilbao (Tây Ban Nha), Club Brugge (Bỉ), Olympiacos (Hy Lạp), Slavia Praha (CH Czech) và Kairat Almaty (Kazakhstan).

Dù có những cuộc đại chiến với Atletico Madrid, Bayern Munich và Inter Milan, xét tổng thể, lịch thi đấu này được đánh giá là thuận lợi nhất mà HLV Mikel Arteta có thể hy vọng. Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng nhận được lịch thi đấu tương đối dễ thở. Đội bóng của HLV Thomas Frank sẽ gặp Slavia Praha, Monaco, Frankfurt, Copenhagen, Villarreal và Bodo Glimt – những đối thủ vừa sức với họ.

Dù phải đối mặt với hai đội bóng lớn là Paris Saint-Germain và Dortmund, so với các kịch bản xấu hơn, Spurs vẫn là một trong những đội hưởng lợi sau lễ bốc thăm Champions League.

Chelsea cũng nhận được lịch thi đấu khá dễ. Họ gặp các đối thủ yếu hơn như Benfica, Atalanta, Ajax (Hà Lan), Qarabag (Azerbaijan) và tân binh Pafos (Cyprus), hứa hẹn mang lại cơ hội tích lũy điểm trước những thử thách lớn hơn từ Barcelona, Bayern Munich, và Napoli.

PSG anh 1

Chelsea hưởng lợi từ lịch thi đấu dễ dàng.

Trong khi đó, Liverpool của HLV Arne Slot phải chạm trán Real Madrid, Atletico Madrid, Inter Milan. Những trận đấu với Marseille và Galatasaray cũng chứa đựng đầy thử thách. Manchester City của Pep Guardiola cũng rơi vào lịch thi đấu không dễ, khi đối đầu Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Dortmund, Napoli hay Galatasaray.

Đội có lịch thi đấu nặng nhất của bóng đá Anh là Newcastle United. Đội bóng của HLV Eddie Howe nhận một trong năm lịch thi đấu khó khăn nhất, với các đối thủ như Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union Saint-Gilloise và Athletic Bilbao.

Bayern Munich và PSG là hai đội đối mặt với lịch thi đấu khó khăn nhất. Harry Kane cùng các đồng đội sẽ chạm trán Chelsea, Arsenal, PSG. Các đối thủ như PSV, Sporting Lisbon và Union Saint-Gilloise cũng không dễ thở với CLB Đức. Trong khi đó, PSG phải đối đầu Atalanta, Bayern, Barcelona, Leverkusen, Tottenham, Newcastle, Bilbao và Sporting CP.

Theo Opta, đội bóng của Enrique nhận lịch khó nhất mùa này, hứa hẹn chông gai trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

