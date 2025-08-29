Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo muốn rời MU

  • Thứ sáu, 29/8/2025 05:35 (GMT+7)
Kobbie Mainoo thông báo rõ ràng với ban lãnh đạo Manchester United rằng anh muốn rời đi dưới dạng cho mượn ngay mùa hè này.

Mainoo bị thất sủng dưới thời Amorim.

The Athletic đưa tin tiền vệ trẻ của Manchester United chính thức bày tỏ mong muốn rời câu lạc bộ dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với mục tiêu chính là giúp anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Manchester Evening News cho biết thêm Mainoo cũng làm rõ với ban lãnh đạo Manchester United rằng anh chỉ muốn chuyển đi dưới dạng cho mượn, không sẵn sàng để bị bán đứt hè này.

Hợp đồng của Mainoo với Manchester United còn thời hạn đến năm 2027, với tùy chọn gia hạn thêm một năm, tạo điều kiện thuận lợi để "Quỷ đỏ" đem cầu thủ cho mượn đến các CLB khác. Mong muốn của Mainoo diễn ra trong bối cảnh Manchester United đang trải qua khởi đầu khó khăn mùa 2025/26, với hai trận hòa và thua tại Premier League trước Arsenal và Fulham, cùng thất bại sốc trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn.

HLV Amorim dường như ưu tiên các tiền vệ kinh nghiệm, khiến Mainoo không có nhiều cơ hội. Ban lãnh đạo Manchester United hiển nhiên không muốn mất tài năng trẻ này, và đang tìm kiếm các bến đỗ đồng ý mượn cầu thủ.

Các CLB như Borussia Dortmund, Sevilla và Fulham bày tỏ sự quan tâm đến việc mượn Mainoo, nơi anh có thể nhận được thời gian thi đấu nhiều hơn. Tại Old Trafford, Mainoo đang đối mặt với bế tắc trong đàm phán gia hạn hợp đồng, với yêu cầu lương 180.000 bảng/tuần trước đó bị ban lãnh đạo Manchester United từ chối.

