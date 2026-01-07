Solskjaer xứng đáng được MU trao cơ hội

Trong lúc ban lãnh đạo MU cần thêm thời gian để tìm kiếm HLV dài hạn vào hè 2026, việc trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer lúc này là lựa chọn hợp lý và phù hợp.

MU tiến hành các cuộc trao đổi ban đầu với Solskjaer nhằm tìm HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải sau khi sa thải Amorim.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải chỉ sau 14 tháng cầm quyền, Manchester United rơi vào giai đoạn bất ổn quen thuộc. Đội bóng hiện xếp thứ 6 tại Premier League, với thành tích kém thuyết phục và nội bộ đầy mâu thuẫn.

Trong bối cảnh đó, cái tên Solskjaer nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa giải. Từ The Athletic, The Guardian đến Sky Sports đều xác nhận Solskjaer có các cuộc đàm phán sơ bộ với ban lãnh đạo câu lạc bộ, và ông được xem như ứng viên sáng giá nhất để mang lại sự ổn định ngắn hạn.

Phù hợp cho ngắn hạn

Khi Solskjaer tiếp quản MU cuối 2018, ông chuyển từ lối chơi phòng ngự sâu, ít dâng cao của Mourinho sang pressing mạnh hơn, chuyển trạng thái nhanh và tấn công cởi mở hơn. Thống kê cho thấy ở nửa sau mùa giải 2018/19, tần suất pressing của MU tăng vọt (từ tệ nhất châu Âu lên tốt nhất).

MU khi đó chơi hứng khởi hơn, tận dụng tốc độ của Rashford, Martial, Greenwood và Bruno Fernandes. Đội bóng khi ấy đang khủng hoảng, nhưng Solskjaer nhanh chóng thu về kết quả tích cực thắng 14/19 trận đầu tiên, đánh bại PSG ở vòng knock-out Champions League.

Khi được bổ nhiệm chính thức, Solskjaer dẫn dắt đội bóng tới vị trí á quân Premier League, thành tích cao nhất thời hậu Sir Alex Ferguson, đồng thời vào chung kết Europa League 2021. Dù giai đoạn cuối tại MU không suôn sẻ, dẫn đến việc bị sa thải năm 2021, Solskjaer chứng minh khả năng khơi dậy tinh thần và mang lại kết quả ngắn hạn ấn tượng.

Ông giỏi động viên cầu thủ, tận dụng tối đa những tài năng sẵn có như Rashford, Martial, Greenwood và Fernandes, đồng thời xây dựng lối chơi dựa trên chuyển trạng thái nhanh.

Solskjaer không phải cái tên xa lạ với kịch bản "giải cứu" Manchester United.

Kinh nghiệm ở Premier League

Hiện tại, với việc không tham dự cúp châu Âu mùa này, MU sẽ có nhiều buổi tập hơn bao giờ hết trong những tuần tới. Đây là cơ hội lý tưởng để một huấn luyện viên tạm quyền như Solskjaer ổn định đội hình, cải thiện kiểm soát bóng và xây dựng nền tảng cho 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 hiện đại mà câu lạc bộ đang hướng tới.

Solskjaer hiểu rõ văn hóa của CLB, và vẫn được người hâm mộ yêu mến nồng nhiệt. Ông cũng sẵn sàng chấp nhận vai trò tạm quyền, thậm chí hy vọng chứng minh bản thân để ở lại lâu dài, giống như những gì xảy ra năm 2019.

So với các ứng viên khác như Michael Carrick hay Ruud van Nistelrooy, Solskjaer có kinh nghiệm quản lý dày dặn hơn, từng dẫn dắt Molde vô địch Na Uy và gần đây là Besiktas. Ông có thể mang lại kết quả nhanh chóng mà không đòi hỏi nguồn lực hay kế hoạch dài hạn, đồng thời tránh rủi ro từ những huấn luyện viên bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 như Amorim hay Ten Hag trước đó.

Trong lúc ban lãnh đạo INEOS tìm kiếm huấn luyện viên chính thức vào hè 2026, việc trao cơ hội cho Solskjaer là lựa chọn hợp lý và cảm xúc. Ông không chỉ là biểu tượng của câu lạc bộ mà còn là người có khả năng thực tế để "lái" MU qua giai đoạn khó khăn này.

