Erik ten Hag có công việc mới

Cựu HLV Manchester United Erik ten Hag chính thức trở lại bóng đá Hà Lan, nhưng không còn xuất hiện trên băng ghế huấn luyện.

Erik ten Hag tái xuất.

Theo đó, chiến lược gia 55 tuổi được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của FC Twente, với hợp đồng kéo dài đến giữa năm 2028.

Ten Hag thất nghiệp từ tháng 9 năm ngoái, sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau ba trận cầm quân. Ông được Leverkusen bổ nhiệm vào tháng 5 với vai trò kế nhiệm Xabi Alonso, người rời CLB để dẫn dắt Real Madrid.

Tuy nhiên, khởi đầu không thuận lợi tại Bundesliga, chỉ giành một điểm sau hai vòng đầu, khiến Ten Hag mất ghế ngay sau trận thứ ba.

Sau quãng thời gian khó khăn tại Đức, nối tiếp những áp lực và tranh cãi trong nhiệm kỳ ở Manchester United, tương lai của Ten Hag từng bị đặt dấu hỏi. Uy tín của ông giảm sút đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao, khi đưa Ajax vào tới bán kết Champions League năm 2019.

Dù vậy, Ten Hag chọn hướng đi mới bằng việc trở lại FC Twente, nơi ông khởi đầu và kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Theo thông báo từ CLB Hà Lan, Ten Hag sẽ chính thức gia nhập bộ máy bóng đá của FC Twente từ ngày 1/2. Từ mùa giải 2026/27, ông sẽ kế nhiệm giám đốc kỹ thuật đương nhiệm Jan Streuer, người dự kiến nghỉ hưu sau mùa giải này. Trước mắt, Ten Hag đã bắt đầu tham gia vào công tác hoạch định cho mùa giải mới.

Phát biểu trong ngày ra mắt, Ten Hag cho biết muốn đóng góp kinh nghiệm về đào tạo trẻ, xây dựng đội hình và văn hóa thể thao đỉnh cao nhằm củng cố nền tảng kỹ thuật cho FC Twente. Ban lãnh đạo CLB đánh giá cao hồ sơ chuyên môn của Ten Hag và xem đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyên nghiệp hóa bộ máy bóng đá.

Quyết định của Ten Hag diễn ra trong bối cảnh Manchester United cũng vừa chia tay Ruben Amorim, người kế nhiệm ông tại Old Trafford, cho thấy giai đoạn hậu Ten Hag của đội bóng Anh tiếp tục nhiều biến động.