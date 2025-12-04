Vũ khí nguy hiểm nhất của MU dưới thời Amorim

Dưới thời Erik ten Hag, MU là một trong những đội bóng kém nhất ở Ngoại hạng Anh khi nói đến các tình huống cố định. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn nhờ Ruben Amorim.

Chứng kiến cả hai bàn thắng giúp MU giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, sự chú ý đột ngột đổ dồn vào một hiệu suất chiến thuật mà trước đây hiếm khi được liên kết với đội bóng này: Khả năng tận dụng tình huống cố định.

Arsenal, Chelsea, Tottenham và chính Crystal Palace đều được ca ngợi về khả năng tấn công từ các pha bóng chết trong mùa giải này. Tuy nhiên, với hai pha lập công tại Selhurst Park đã đưa "Quỷ đỏ" lên vị trí đồng dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ các tình huống cố định (10 bàn).

Màn lột xác khó tin

Đây là thống kê gây ngạc nhiên cho nhiều người, đặc biệt là với chính các CĐV MU. Dưới thời HLV Erik ten Hag, đội bóng áo đỏ tạo ra rất ít mối đe dọa từ các tình huống cố định.

Thống kê từ những tình huống cố định của MU mùa này. Ảnh: Opta.

Tiêu biểu là trong mùa giải 2022/2023, Man Utd chỉ ghi được 6 bàn từ các tình huống cố định, ít nhất trong số tất cả đội bóng hàng đầu ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Để so sánh, các đội xếp trong top 5 khác đều ghi được ít nhất gấp đôi con số đó.

Rõ ràng, các đội bóng hàng đầu luôn nhận ra giá trị không thể phủ nhận của các pha bóng chết. Nhưng vì một lý do nào đó, MU luôn phải vật lộn để tận dụng tối đa lợi thế này.

Điều đó không còn đúng nữa kể từ khi Ruben Amorim đến. Vậy, đội bóng này đã làm gì khác biệt?

Sau trận, chính chiến lược người Bồ Đào Nha thừa nhận đội bóng đang “ăn cắp ý tưởng” từ các đối thủ để cải thiện khả năng ghi bàn, một sự thật phản ánh rõ cách MU thích nghi với Ngoại hạng Anh bằng sự thực dụng và học hỏi.

Opta nhận định sự thay đổi rõ ràng nhất của Man Utd đến từ các quả phạt góc. Cách họ sắp xếp đội hình hiện tại khác biệt đáng kể so với vài năm trước.

Cụ thể, dưới thời Ten Hag, các quả phạt góc tập trung rõ ràng vào cột gần với các pha chạy chỗ theo chiều dọc khá dễ đoán. Trong khi đó, dưới thời Amorim, đội hình thường xếp hàng ở cột xa trước khi di chuyển theo chiều ngang vào khu vực nguy hiểm.

Khác biệt trong điểm rơi của những tình huống cố định của MU dưới thời Ten Hag và Amorim. Ảnh: Opta.

Đây chính là khía cạnh “ăn cắp ý tưởng” được HLV này nhắc đến. Arsenal đã nổi tiếng với cách tiếp cận phạt góc này trong nhiều năm và rõ ràng đã mang lại hiệu quả cao.

Nếu nhìn vào vị trí các góc sân của MU tại Ngoại hạng Anh trong suốt triều đại của Amorim đã phản ánh sự khác biệt chung so với phương pháp của đội trước khi ông đến. Cụ thể, có đến 38% bóng đến khu vực trung tâm giữa chấm phạt đền và khung thành, so với chỉ 28% dưới thời Ten Hag.

Vũ khí sống còn

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha không che giấu việc đội bóng đang sao chép những mẫu tình huống cố định từ các đối thủ Ngoại hạng Anh. Ông thừa nhận đội ngũ huấn luyện dành nhiều thời gian để phân tích các bàn thắng bóng chết, rồi điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của MU.

Đây không còn là câu chuyện tự ái hay giấu nghề. Trong một giải đấu mà hơn 30% số bàn thắng đến từ bóng chết, thực dụng không đồng nghĩa với thụ động, mà là sự thích nghi.

Tuy nhiên, thực tế Amorim không chỉ "ăn cắp ý tưởng", mà ông còn xây dựng cho MU nền tảng để tận dụng bóng chết. Opta dẫn lời từ một HLV cố định nổi tiếng giấu tên từng giải thích rằng, sự thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng phát bóng của cầu thủ.

Sự thay đổi đầu tiên đến từ Bryan Mbeumo. Tân binh người Cameroon giúp các quả đá phạt có độ xoáy, quỹ đạo và điểm rơi chính xác hơn. Mỗi quả tạt của anh đều được chuẩn bị kỹ, kết hợp cùng Bruno Fernandes, người chịu trách nhiệm ở cánh còn lại, tạo nên một bộ đôi chuyên gia cố định đầy hiệu quả.

Thống kê càng tô đậm dấu này, với 33,3% (7/21) quả phạt góc của Mbeumo dẫn đến cú sút ở lần chạm bóng đầu tiên, một trong những kỷ lục tốt nhất giải.

Bryan Mbeumo giúp các quả đá phạt có độ xoáy, quỹ đạo và điểm rơi chính xác hơn. Kết hợp cùng Bruno Fernandes, người chịu trách nhiệm ở cánh còn lại, tạo nên một bộ đôi chuyên gia cố định đầy hiệu quả. Ảnh: Opta.

Đặc biệt, tương tự Arsenal, MU cũng sở hữu một nhóm cầu thủ cao to hoặc có khả năng tranh chấp tốt như Benjamin Sesko, Zirkzee, Maguire, Yoro, Matthijs de Ligt và Casemiro để tăng cường khả năng ghi bàn.

Đáng chú ý phải kể đến De Ligt, người từng chịu nhiều hoài nghi ở Bayern Munich, giờ trở thành trung tâm của mọi pha bóng cố định tại Old Trafford. Anh mạnh mẽ, thông minh, và luôn biết cách tạo áp lực.

Với anh, Amorim có trong tay một vũ khí lợi hại, vừa là “búa tạ” không chiến, vừa là “tấm chắn” mở đường cho đồng đội.

Tổng hợp những yếu tố này, người chuyền bóng đáng tin cậy, cầu thủ có khả năng tiếp xúc quyết định, và một chiến lược tổng thể đang vận hành hiệu quả, Amorim giúp MU tìm lại sự tự tin trong những tình huống bóng chết, điều tưởng như đã biến mất sau thời Mourinho.

Rõ ràng, tình huống cố định không thể khắc phục mọi vấn đề, đặc biệt là sự bế tắc khi triển khai bóng mở. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, MU đã bị các đối thủ lấn át về tư duy chiến thuật. Giờ đây, họ đã tìm được lợi thế sắc bén cho riêng mình.