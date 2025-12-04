CEO Nvidia gặp Tổng thống Trump, thừa nhận khó khăn

Sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ, CEO Nvidia thừa nhận triển vọng đưa chip H200 vào thị trường Trung Quốc vẫn mờ mịt giữa tranh luận về kiểm soát xuất khẩu.

Chip H200 của Nvidia vẫn khó xuất sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết ông không thể dự đoán khả năng Trung Quốc nhập khẩu chip H200, ngay cả khi chính quyền Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 4/12.

Trao đổi nhanh với báo giới, ông Huang xác nhận 2 bên đã bàn về kiểm soát xuất khẩu công nghệ, song từ chối tiết lộ chi tiết nội dung.

“Chúng tôi không biết cũng như không có manh mối mới. Nvidia không thể hạ cấp các con chip bán cho Trung Quốc, vì họ sẽ không chấp nhận điều đó”, ông Huang cho biết.

Cuộc gặp với Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, thị trường được đánh giá có giá trị hàng chục tỷ USD đối với gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Đây sẽ là thắng lợi lớn cho nhà sản xuất chip có vốn hóa lớn nhất thế giới, vốn nhiều tháng qua vận động hành lang nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu được triển khai từ năm 2022.

Ông Huang đã xây dựng quan hệ khá gần gũi với Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử tháng 11/2024. CEO Nvidia lập luận rằng việc hạn chế quá mức chỉ mang lại lợi ích cho các công ty nội địa Trung Quốc như Huawei.

Chuyến đi của ông Huang cũng diễn ra vào thời điểm Quốc hội Mỹ chuẩn bị loại bỏ một điều khoản trong dự luật quốc phòng. Điều khoản này nằm trong Đạo luật Gain AI, yêu cầu các hãng sản xuất chip như Nvidia hay AMD phải ưu tiên cung ứng linh kiện hiệu năng cao cho khách hàng Mỹ trước khi bán sang Trung Quốc và một số quốc gia bị cấm vận khác.

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Gain AI không được nêu ra trong cuộc gặp, mô tả buổi trao đổi chủ yếu mang tính cung cấp thông tin.

Trong khi đó, phe cứng rắn tại Quốc hội cảnh báo mọi sự nới lỏng đều có thể làm suy yếu nỗ lực ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ chiến lược. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhấn mạnh việc cho phép bán H200 sẽ thúc đẩy năng lực quân sự của Trung Quốc và làm suy yếu vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ. Bà kêu gọi Bộ Thương mại duy trì hạn chế và tăng cường minh bạch trong quy trình phê duyệt xuất khẩu.

CEO Jensen Huang vẫn đang nỗ lực thúc đẩy một thoả thuận với chính quyền Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trước đó, Nvidia đã được phép xuất khẩu chip H20, phiên bản giảm sức mạnh để đáp ứng giới hạn hiện hành. Tuy nhiên, các cơ quan tại Trung Quốc đã khuyến cáo doanh nghiệp trong nước tránh mua sản phẩm này và ưu tiên chip nội địa. Nỗ lực xin phép xuất khẩu phiên bản giảm hiệu năng của dòng chip Blackwell thế hệ mới cũng không thành công trong cuộc họp tháng 10 giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Nvidia, Trung Quốc từng là thị trường trị giá khoảng 50 tỷ USD . Dù đã loại bỏ doanh thu từ trung tâm dữ liệu tại quốc gia này khỏi dự báo, ông Huang khẳng định công ty vẫn mong muốn trở lại thị trường này, cho rằng việc mở rộng bán hàng sẽ mang lại lợi ích cho cả người dùng Mỹ và toàn cầu.