Nvidia tiếp tục củng cố vị thế

Khoản đầu tư vào Synopsys cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Nvidia trong ngành bán dẫn, củng cố vị thế trung tâm hệ sinh thái AI toàn cầu.

Nvidia mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực AI. Ảnh: Bloomberg.

Nvidia vừa công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Synopsys, một trong những công ty thiết kế bán dẫn lớn nhất thế giới. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới đầu tư liên quan đến AI của công ty sản xuất chip có tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất thị trường.

Theo thông báo mới nhất, Nvidia đã mua lượng cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD của Synopsys, với mức giá 414,79 USD /cổ phiếu. Khoản đầu tư nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy phát triển các công cụ và ứng dụng AI dành cho lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật. Những mảng này đang trở nên quan trọng khi nhu cầu xử lý phức tạp của ngành bán dẫn ngày càng tăng.

Trong thông cáo phát đi, CEO Jensen Huang nhấn mạnh sự hợp tác giữa 2 bên sẽ giúp tận dụng sức mạnh của điện toán tăng tốc và AI do Nvidia phát triển.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi với Synopsys giúp khai thác sức mạnh của công nghệ điện toán của Nvidia nhằm tái định hình kỹ thuật và thiết kế, trao quyền cho các kỹ sư phát minh ra những sản phẩm phi thường và định hình lại tương lai của chúng ta”, ông Huang cho biết.

Nvidia vốn là nhà đầu tư tích cực vào các công ty công nghệ, song hoạt động rót vốn của hãng tăng tốc đáng kể trong thời gian gần đây. Trước thương vụ với Synopsys, Nvidia đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI như ElevenLabs hay Nscale. Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI để hỗ trợ xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, đồng thời chi 5 tỷ USD cho Intel hồi đầu tháng 9.

Nvidia là công ty dẫn đầu trong việc phát triển linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu. Ảnh: Bloomberg.

Sự mở rộng nhanh chóng của “mạng lưới đầu tư AI” khiến Nvidia trở thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong chuỗi phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Tuy nhiên, chính tốc độ mở rộng mạnh mẽ này đã làm dấy lên lo ngại từ giới quan sát thị trường về nguy cơ hình thành các mô hình tài trợ mang tính tuần hoàn, có thể tạo ra rủi ro bong bóng trong lĩnh vực AI.

Việc đầu tư vào Synopsys là chiến lược củng cố thêm vị thế của Nvidia trong ngành thiết kế và sản xuất bán dẫn, khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phát triển chip thế hệ mới. Với khoản rót vốn lớn và mối quan hệ hợp tác dài hạn, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ tiếp tục khẳng định tham vọng trở thành trung tâm của hệ sinh thái AI toàn cầu.