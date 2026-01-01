Amorim đang làm điều Ten Hag chưa từng dám

Ten Hag vá lỗi để tồn tại, còn Ruben Amorim phá cấu trúc cũ để tạo ra một Manchester United có thể sống lâu.

Ruben Amorim đang cố gắng tạo ra bản sắc của Manchester United.

Manchester United quen với việc thay HLV nhưng không thay bản chất. Mỗi triều đại mới lại bắt đầu bằng vài chiến thắng, tiếp nối bằng khủng hoảng, rồi kết thúc trong cảm giác dang dở.

Erik ten Hag cũng không thoát khỏi vòng lặp đó. Ông đến Old Trafford với lời hứa đưa đội bóng trở lại chuẩn mực, nhưng con đường ông chọn là con đường của sự phản ứng. Vấn đề nảy sinh ở đâu, Ten Hag vá ở đó. Cách làm này giúp đội bóng sống sót từng tuần, nhưng không giúp họ trưởng thành.

Ten Hag - tư duy chữa cháy và bóng đá của sự hỗn loạn

Ten Hag xây đội hình dựa trên phong độ và cảm nhận. Cầu thủ nào chơi hay sẽ được trọng dụng, bất kể họ có thật sự phù hợp với cấu trúc chung hay không.

Sơ đồ chiến thuật thay đổi liên tục. Lúc đá ba trung vệ, lúc quay về bốn hậu vệ. Khi cần bàn thắng, ông dồn quân lên phía trên. Khi cần giữ tỷ số, ông gia cố phòng ngự.

Đó là thứ bóng đá hỗn loạn có điểm nhấn. Manchester United dưới thời Ten Hag có thể đánh bại những đối thủ lớn bằng các khoảnh khắc lóe sáng, nhưng lại sụp đổ trước những đội tầm trung chỉ vì một nhịp trượt chân.

Hệ thống không đủ mạnh để bảo vệ cầu thủ. Cầu thủ phải gồng mình để bảo vệ hệ thống.

Sau hai mùa giải, những “bản vá” của Ten Hag không còn cứu nổi đội bóng. Lỗi này chồng lên lỗi khác.

Từ cấu trúc pressing, cách tổ chức hàng tiền vệ, đến khả năng thoát pressing ở phần sân nhà, mọi thứ đều thiếu tính lặp lại. Manchester United đá mỗi trận một kiểu, như thể họ chưa bao giờ được xây dựng trên một nền móng rõ ràng.

Erik ten Hag từng thất bại ở Manchester United.

Ruben Amorim xuất hiện với tư duy hoàn toàn khác. Ông không bắt đầu từ câu hỏi “ai đang đạt phong độ cao”, mà từ câu hỏi “đội bóng của tôi cần vận hành như thế nào”.

Amorim không coi cầu thủ là giải pháp. Ông coi hệ thống là giải pháp, còn cầu thủ là những mắt xích phải phù hợp với cấu trúc ấy.

Vì thế, hai tháng đầu của Amorim tại Old Trafford là quãng thời gian nặng nề. Kết quả không ấn tượng. Đội bóng chơi chưa mượt. Nhưng có một thay đổi rõ rệt: trật tự xuất hiện. Các tuyến không còn bị xé rời.

Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ được thu hẹp. Các pha triển khai bóng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, mà bắt đầu hình thành những khuôn mẫu cố định.

Amorim không ngại để những cái tên quen thuộc ngồi dự bị nếu họ không phù hợp với vai trò chiến thuật. Với ông, không tồn tại khái niệm “ngôi sao bất khả xâm phạm”.

Chỉ tồn tại những vị trí phải được lấp đầy đúng cách. Ai không thể thích nghi sẽ bị loại khỏi vòng xoay, dù họ từng là trụ cột.

Đây là khác biệt cốt lõi. Ten Hag dùng con người để chữa hệ thống. Amorim dùng hệ thống để buộc con người thay đổi.

Manchester United lúc này có thể thua những trận không đáng thua. Nhưng họ không còn thua theo cách vô nghĩa. Những thất bại của Amorim mang tính cấu trúc. Chúng chỉ ra chỗ nào trong hệ thống còn yếu, thay vì phơi bày sự rối loạn toàn diện như trước.

Từ tư duy ngắn hạn đến chiến lược dài hơi

Ten Hag luôn nghĩ đến hiện tại. Mỗi trận là một bài toán sống còn. Ông cần điểm số để bảo vệ ghế của mình.

Amorim thì ngược lại. Ông chấp nhận mất điểm, miễn là cấu trúc không bị phá vỡ. Với Amorim, chiến thắng chỉ có giá trị khi nó đến từ hệ thống, không phải từ sự bùng nổ của một cá nhân.

Sự chuyển dịch này không dễ chịu. Người hâm mộ Man United vốn quen với việc đòi hỏi kết quả ngay lập tức. Nhưng họ cũng đã quá mệt mỏi với việc đội bóng lặp đi lặp lại cùng một kịch bản sụp đổ.

Amorim không hứa hẹn thiên đường. Ông hứa hẹn một quá trình.

Liệu Ruben Amorim có thành công với triết lý của mình tại Manchester United?

Và có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Old Trafford đang chứng kiến một cuộc tái thiết đúng nghĩa. Không phải bằng những khẩu hiệu, không phải bằng vài bản hợp đồng bom tấn, mà bằng việc đập bỏ những thói quen cũ và xây lại từ móng.

Ten Hag từng cố sửa Manchester United bằng mệnh lệnh. Amorim đang sửa họ bằng cấu trúc. Một người tìm cách sống sót qua từng cơn khủng hoảng. Người kia chấp nhận đau để chấm dứt khủng hoảng.

Nếu Amorim thành công, Manchester United sẽ không chỉ có một mùa giải tốt. Họ sẽ có một nền tảng để không phải bắt đầu lại sau mỗi lần thay HLV. Và đó là điều Ten Hag, cũng như nhiều người trước ông, chưa từng làm được.