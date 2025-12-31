CĐV MU bắt đầu quay lưng với Amorim

Trận hòa Wolves phơi bày vấn đề lớn hơn kết quả: Ruben Amorim đang dần mất sự đồng cảm từ khán đài Old Trafford.

Ruben Amorim vẫn đang loay hoay với MU.

Bức ảnh với dòng chữ “SACKED” (sa thải) gắn lên khuôn mặt Ruben Amorim lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội sau trận hòa Wolves 1-1 không đơn thuần là trò khiêu khích. Nó là lát cắt tâm lý của một bộ phận người hâm mộ Manchester United, những người đang dần cạn kiên nhẫn với cách đội bóng của họ được dẫn dắt.

MU không thua Wolves. Nhưng ở Old Trafford, hòa một đối thủ chưa thắng nhiều vòng liền đôi khi còn khó chấp nhận hơn thất bại. Vấn đề không nằm ở tỷ số 1-1, mà ở cảm giác bất lực kéo dài suốt 90 phút.

MU không áp đặt, không dồn ép và không tạo ra bầu không khí “phải thắng” trước đội bóng yếu nhất giải. Từ đó, sự bức xúc trên khán đài tích tụ, để rồi bùng nổ.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng đến khi Stretford End đồng loạt hô vang “attack, attack, attack”. Đó không chỉ là lời kêu gọi tấn công. Đó là yêu cầu về tinh thần Old Trafford: mạo hiểm, dấn thân, chấp nhận rủi ro để giành chiến thắng.

Phản ứng của Amorim, rút Ayden Heaven, tung Leny Yoro vào sân, lập tức tạo ra sự đối nghịch. Đổi trung vệ lấy trung vệ khi đang cần bàn thắng là quyết định khiến khán giả cảm thấy họ không được lắng nghe.

Chính khoảnh khắc ấy biến tấm ảnh “SACKED” từ một hình ảnh gây sốc thành biểu tượng. Nó không nói rằng Amorim cần bị sa thải ngay lập tức. Nó nói rằng ông đang đánh mất sự đồng cảm. Ở MU, đó là ranh giới nguy hiểm nhất đối với bất kỳ HLV nào.

Điều khiến phản ứng trở nên dữ dội là sự lặp lại. Chỉ vài ngày trước, MU chơi khởi sắc hơn với hàng thủ bốn người. Wolves là đối thủ yếu hơn nhiều so với Newcastle, nhưng Amorim lại quay về hệ thống an toàn.

Với người hâm mộ, đó là dấu hiệu của sự sợ hãi. Và Old Trafford không bao giờ chấp nhận một đội bóng chơi với tâm thế sợ hãi, nhất là trên sân nhà. Cần nhấn mạnh rằng Amorim không hoàn toàn vô lý. Ông thiếu quân, ghế dự bị đầy cầu thủ trẻ, áp lực kết quả đè nặng.

Ruben Amorim đang mất dần niềm tin của fan MU.

Nhưng bóng đá ở MU không vận hành bằng logic thuần túy. Nó vận hành bằng cảm xúc, lịch sử và kỳ vọng. Khi HLV không “đọc” đúng bối cảnh, mọi quyết định đúng trên giấy tờ đều có thể trở thành sai lầm trong mắt khán giả.

Tấm ảnh “SACKED” cũng gợi lại những vòng xoáy quen thuộc ở MU. Trước Amorim, nhiều HLV từng rơi vào tình trạng tương tự: không phải sụp đổ vì thành tích ngay lập tức, mà vì mất dần niềm tin từ khán đài. Khi CĐV bắt đầu phản ứng với cách HLV thay người, cách đội bóng tiếp cận trận đấu, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang rạn nứt.

Tuy vậy, đây chưa phải bản án cuối cùng. Amorim vẫn còn thời gian. Nhưng thời gian ấy không được đo bằng số trận, mà bằng khả năng điều chỉnh. Ông cần cho Old Trafford thấy rằng mình sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng thất bại theo cách chủ động, thay vì co cụm để “không thua”.

Bức ảnh “SACKED” tồn tại vì MU hòa Wolves. Nhưng nó lan rộng vì Amorim chưa thuyết phục được người hâm mộ rằng ông hiểu điều họ đòi hỏi. Ở MU, chiến thuật có thể thay đổi. Con người có thể thay đổi. Nhưng khi khán đài quay lưng, mọi dự án dài hạn đều trở nên mong manh. Và đó mới là lời cảnh báo lớn nhất mà tấm ảnh này mang lại.