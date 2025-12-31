8 cái tên lọt tầm ngắm chuyển nhượng của MU

MU gấp rút xây dựng kế hoạch chuyển nhượng tháng 1, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim ưu tiên bổ sung một tiền vệ trung tâm mới.

Anderson, Baleba vẫn là mục tiêu của MU.

Theo truyền thông Anh, Elliot Anderson đứng đầu danh sách 8 cái tên được "Quỷ đỏ" theo dõi sát sao. Anderson được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và phân phối bóng ổn định.

Tuy nhiên, khả năng MU chiêu mộ cầu thủ này ngay trong tháng 1 không cao, bởi Forest đang căng mình cho cuộc chiến trụ hạng và còn cơ hội tiến sâu tại Europa League. Một cuộc cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra vào hè 2026, khi Anderson được xem là trụ cột tuyến giữa tuyển Anh trong tương lai.

Sự quan tâm của MU dành cho Anderson xuất phát từ những bất ổn ở hàng tiền vệ. Kobbie Mainoo đang gặp vấn đề chấn thương và chưa có suất đá chính ổn định, trong khi Manuel Ugarte không đáp ứng được kỳ vọng.

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford hỏi mua Carlos Baleba (Brighton) và Conor Gallagher (Atletico Madrid) không thành. Bộ đôi này còn nằm trong tầm ngắm cùng Adam Wharton (Crystal Palace), Tyler Adams (Bournemouth) và Joao Gomes (Wolves).

Gallagher được cho là có thể rời Atletico ngay trong tháng 1, nhưng chỉ theo dạng bán đứt với giá khoảng 35 triệu bảng. Ngoài ra, MU cân nhắc chiêu mộ Ruben Neves khi cầu thủ này muốn trở lại Premier League. Trường hợp James Garner cũng được quan tâm bởi lợi thế hợp đồng chỉ còn 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, Joshua Zirkzee khả năng sớm rời Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan được AS Roma theo đuổi theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Trong khi đó, Harry Maguire và Casemiro được dự báo sẽ chia tay MU vào mùa hè khi hợp đồng hết hạn.