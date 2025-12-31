Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

8 cái tên lọt tầm ngắm chuyển nhượng của MU

  • Thứ tư, 31/12/2025 19:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

MU gấp rút xây dựng kế hoạch chuyển nhượng tháng 1, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim ưu tiên bổ sung một tiền vệ trung tâm mới.

Anderson, Baleba vẫn là mục tiêu của MU.

Theo truyền thông Anh, Elliot Anderson đứng đầu danh sách 8 cái tên được "Quỷ đỏ" theo dõi sát sao. Anderson được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và phân phối bóng ổn định.

Tuy nhiên, khả năng MU chiêu mộ cầu thủ này ngay trong tháng 1 không cao, bởi Forest đang căng mình cho cuộc chiến trụ hạng và còn cơ hội tiến sâu tại Europa League. Một cuộc cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra vào hè 2026, khi Anderson được xem là trụ cột tuyến giữa tuyển Anh trong tương lai.

Sự quan tâm của MU dành cho Anderson xuất phát từ những bất ổn ở hàng tiền vệ. Kobbie Mainoo đang gặp vấn đề chấn thương và chưa có suất đá chính ổn định, trong khi Manuel Ugarte không đáp ứng được kỳ vọng.

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford hỏi mua Carlos Baleba (Brighton) và Conor Gallagher (Atletico Madrid) không thành. Bộ đôi này còn nằm trong tầm ngắm cùng Adam Wharton (Crystal Palace), Tyler Adams (Bournemouth) và Joao Gomes (Wolves).

Gallagher được cho là có thể rời Atletico ngay trong tháng 1, nhưng chỉ theo dạng bán đứt với giá khoảng 35 triệu bảng. Ngoài ra, MU cân nhắc chiêu mộ Ruben Neves khi cầu thủ này muốn trở lại Premier League. Trường hợp James Garner cũng được quan tâm bởi lợi thế hợp đồng chỉ còn 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, Joshua Zirkzee khả năng sớm rời Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan được AS Roma theo đuổi theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Trong khi đó, Harry Maguire và Casemiro được dự báo sẽ chia tay MU vào mùa hè khi hợp đồng hết hạn.

Trường hợp kỳ lạ giữa MU và Chelsea

Sau 19 vòng đấu Premier League, bảng xếp hạng ghi nhận trường hợp hiếm gặp khi MU và Chelsea đứng cạnh nhau với thành tích gần như giống hệt.

22 giờ trước

Lý do MU để Wolves cầm hòa

Rạng sáng 31/12, Lisandro Martinez chỉ ra những vấn đề cốt lõi khi MU hòa 1-1 trước Wolves ngay tại Old Trafford thuộc vòng 19 Premier League.

22 giờ trước

Chiến thuật sai lầm của MU trước Wolves

Nhiều cổ động viên cho rằng HLV Ruben Amorim phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho trận hòa 1-1 trước Wolves ở vòng 19 Premier League, diễn ra rạng sáng 31/12.

23 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    MU sai qua nhieu hinh anh

    MU sai quá nhiều

    59 phút trước 05:00 1/1/2026

    0

    Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

    Am anh moi cua Haaland hinh anh

    Ám ảnh mới của Haaland

    59 phút trước 05:00 1/1/2026

    0

    Sau 27 năm chờ đợi, Na Uy trở lại World Cup và điều đó ngay lập tức biến giải đấu này thành nỗi ám ảnh mới của Erling Haaland.

    Ngay Mourinho lam Ronaldo bat khoc hinh anh

    Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

    6 giờ trước 00:00 1/1/2026

    0

    Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý