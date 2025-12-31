Lý do MU để Wolves cầm hòa

Rạng sáng 31/12, Lisandro Martinez chỉ ra những vấn đề cốt lõi khi MU hòa 1-1 trước Wolves ngay tại Old Trafford thuộc vòng 19 Premier League.

Martinez cho rằng việc MU bất ngờ lùi sâu, giảm cường độ pressing đã tạo điều kiện để Wolves vùng lên.

Martinez coi việc không thể giành 3 điểm trước đội bóng đứng cuối bảng là khó chấp nhận, đặc biệt khi MU được chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ". Theo anh, Old Trafford phải là nơi tạo ra áp lực khủng khiếp cho đối thủ, chứ không phải sân đấu mà đội khách rời đi với sự hài lòng.

"Thật sự rất thất vọng. Chúng tôi không thể chơi trên sân nhà mà chỉ có được một trận hòa. Ở đây, chúng tôi phải thắng. Đối thủ phải chịu sức ép và chúng tôi không làm được điều đó", Martinez nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn về trận đấu, trung vệ mang biệt danh "Gã đồ tể" cho rằng MU tự đánh mất thế trận sau giờ nghỉ. Hiệp một, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt và triển khai lối chơi tương đối mạch lạc.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, MU bất ngờ lùi sâu, giảm cường độ pressing, tạo điều kiện để Wolves thoải mái cầm bóng, tổ chức di chuyển và khai thác khoảng trống.

Martinez thừa nhận sự dè dặt, thiếu mạo hiểm là nguyên nhân khiến MU không thể kết liễu trận đấu. Anh đánh giá Wolves không hề yếu như vị trí trên bảng xếp hạng, song điều đó không thể là lý do để MU chơi an toàn quá mức.

"Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng MU cần chấp nhận rủi ro nhiều hơn", anh nói.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Martinez tiết lộ bầu không khí nặng nề trong phòng thay đồ. Toàn đội đều cảm thấy thất vọng và hiểu phải cải thiện tình hình nếu MU không muốn tiếp tục trượt dài trong cuộc đua top 4.