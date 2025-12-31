Zirkzee ghi bàn rồi chia tay MU

Tiền đạo Joshua Zirkzee sắp rời MU để sang Serie A khoác áo AS Roma ngay trong tháng 1/2026.

Zirkzee sắp chia tay MU. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 31/12, MU bị Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League. Người ghi bàn duy nhất cho “Quỷ đỏ” ở phút 27 là tiền đạo Zirkzee. Đây mới là bàn thắng thứ hai của ngôi sao người Hà Lan cho đội chủ sân Old Trafford kể từ đầu mùa giải.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ngay trước khi trận đấu với Wolves diễn ra, Zirkzee đã đạt được thỏa thuận cá nhân để gia nhập AS Roma theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Đáng chú ý, bản hợp đồng này còn kèm điều khoản mua đứt trong tương lai. Dù vậy, MU mới chỉ nhận được đề nghị chính thức từ Roma chứ chưa bật đèn xanh cho thương vụ.

Romano cho biết Zirkzee sẵn sàng chuyển sang thi đấu tại Serie A và cởi mở với khả năng gắn bó lâu dài cùng Roma. Tham vọng của anh là được ra sân thường xuyên nhằm cạnh tranh suất dự World Cup 2026. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ban lãnh đạo MU và HLV Ruben Amorim.

“MU chỉ chấp thuận để Zirkzee ra đi nếu họ tìm được phương án thay thế phù hợp”, Romano tiết lộ, đồng thời khẳng định đội bóng nước Anh đã bắt đầu quay trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm thêm một cầu thủ tấn công.

Về phía Roma, đội coi Zirkzee là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công nhờ khả năng chơi linh hoạt cùng tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, đại diện Serie A mong muốn thương vụ này được hoàn tất sớm, trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 bước vào giai đoạn cuối.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.