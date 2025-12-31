Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát biểu gây sốc của Amorim

  • Thứ tư, 31/12/2025 16:16 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Ruben Amorim trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau phát biểu bị cho là "đáng xấu hổ" khi MU chỉ có được trận hòa 1-1 trước Wolves ở vòng 19 Premier League.

Amorim tuyên bố MU chơi tốt dù để đội bét bảng cầm hòa.

Bước vào trận đấu cuối cùng của năm 2025, việc tiếp đón Wolves đứng bét bảng được xem là cơ hội để MU giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" có màn trình diễn dưới sức, thậm chí còn suýt thua ngược 1-2 nếu không có sự xuất sắc của Senne Lammens.

Thực tế trên sân cho thấy Wolves là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, buộc Lammens phải làm việc vất vả để giữ lại một điểm. Dù vậy, Amorim lại khiến người hâm mộ choáng váng khi khẳng định MU kiểm soát hoàn toàn trận đấu và cho rằng màn trình diễn này hoàn toàn khác những trận sân nhà thất vọng trước đó.

"Trận gặp Everton, chúng tôi chơi dưới sức. Trước West Ham, chúng tôi thiếu một chút sáng tạo. Trước Bournemouth hay Newcastle, chúng tôi gặp khó khăn. Hôm nay thì hoàn toàn khác. Chúng tôi kiểm soát được trận đấu, chúng tôi làm chủ thế trận", Amorim nói.

Phát biểu ấy nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều CĐV chỉ ra Wolves có chỉ số xG cao hơn và chơi hay hơn. Tiếng la ó xuất hiện trên khán đài Old Trafford càng cho thấy sự bất mãn ngày càng lan rộng.

"Amorim xem lại băng ghi hình trận nào vậy?", "Old Trafford bị đội cuối bảng ép sân mà HLV nói là chủ động. Nghe thật xúc phạm người xem", "Nếu đây gọi là kiểm soát, vậy thà để đối thủ kiểm soát còn hơn", "Amorim nói MU chơi hay, còn tôi chỉ thấy một đội bóng vô hồn", "Đáng xấu hổ"... là phản ứng chung của CĐV MU.

MU lỡ cơ hội vươn lên top 4, khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 6 với 30 điểm sau 19 vòng. Dẫu vậy, Amorim vẫn lạc quan, tin rằng khi các trụ cột trở lại sau chấn thương và AFCON, đội bóng sẽ lột xác trong năm 2026.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

