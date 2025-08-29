Garnacho rời MU với giá kỷ lục

Man Utd đồng ý bán Garnacho cho Chelsea và thu về khoản phí kỷ lục dành cho một cầu thủ thuộc diện "tự đào tạo".

Garnacho gia nhập Chelsea.

Theo The Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United với giá 46,2 triệu euro. Nếu Chelsea bán cầu thủ người Argentina trong tương lai, MU sẽ được hưởng 10% tổng phí chuyển nhượng.

Garnacho sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "Homegrown" cao nhất lịch sử Man Utd, vượt qua kỷ lục của David Beckham khi anh gia nhập Real Madrid với giá 37,5 triệu euro cách đây hơn 2 thập kỷ. Thương vụ Garnacho cũng giúp MU làm đẹp sổ sách, khi toàn bộ phí chuyển nhượng được tính là "lợi nhuận thuần túy".

Ngôi sao 21 tuổi sẽ có mặt tại London để kiểm tra y tế trong ngày hôm nay (29/8), trước khi đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn đến năm 2032 với nhà vô địch FIFA Club World Cup.

Ở tuổi 21, Garnacho đã có kinh nghiệm ra sân 144 trận cho đội một MU, trong đó có 93 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đi kèm với đó là 16 bàn thắng.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina sở hữu tốc độ, kỹ thuật tốt và từng được kỳ vọng trở thành "Cristiano Ronaldo mới". Tuy nhiên, Garnacho bị thải loại do không phù hợp với chiến thuật của tân HLV Ruben Amorim. Mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và Garnacho chính thức đổ bể, khi anh công khai chỉ trích CLB sau thất bại ở chung kết Europa League.

Từ khi còn nhỏ, Garnacho đã yêu thích Chelsea. Anh đã nhận nhiều lời đề nghị trong hè này, bao gồm cả mức lương trong mơ tại Saud Arabia, nhưng đều từ chối để chờ "The Blues".