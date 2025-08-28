Các cầu thủ MU ủ rũ đến sân tập sau khi bị loại tại Carabao Cup

Các ngôi sao của Manchester United bị bắt gặp có mặt tại sân tập sáng nay, sau thất bại ê chề ở vòng 2 Carabao Cup trước đội bóng hạng Tư Grimsby Town.

Amorim trở lại Carrington từ 7 giờ sáng

Sau khi trở về trung tâm huấn luyện Carrington lúc khoảng 1h, toàn đội đã trở lại làm việc vào trưa thứ Năm để chuẩn bị cho trận gặp Burnley trên sân nhà vào cuối tuần.

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Mason Mount, Benjamin Sesko, Matthijs De Ligt và đội trưởng Bruno Fernandes đều lái xe tới lúc 11 giờ trưa, sau một đêm thực sự ám ảnh với CLB. Các cầu thủ trông vô cùng ủ rũ, cũng không có gì khó hiểu khi cả Mbeumo lẫn Cunha đều sút hỏng trên chấm 11 m, còn thất bại này thì bị coi là một trong những nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử Manchester United.

Dù đến đúng giờ, họ vẫn muộn hơn 4 tiếng so với HLV Amorim, người có mặt từ 7 giờ sáng để chuẩn bị cho cuộc họp toàn đội sau khi công khai chỉ trích cầu thủ tối qua.

Amorim vẫn bắt đầu công việc quen thuộc

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, vốn thể hiện sự bực bội và căng thẳng rõ rệt trên sân Grimsby, hiện hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Ông đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, trước khi thẳng thừng nhắm vào các cầu thủ vốn đang chịu nhiều áp lực.

Amorim nói: “Tôi nghĩ đội hay hơn đã thắng, đội duy nhất thật sự có mặt trên sân. Đội bóng của chúng tôi thì không. Những cầu thủ giỏi nhất cũng có thể thua, bởi một tập thể đoàn kết thì có thể đánh bại bất kỳ nhóm ngôi sao nào. Hôm nay, tập thể Grimsby và các cầu thủ của họ đã lên tiếng mạnh mẽ”.

Amorim cho rằng cách MU nhập cuộc mà chẳng có tí quyết tâm nào, đánh mất toàn bộ ý tưởng về pressing, hoàn toàn lạc lối. Amorim thừa nhận không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một mùa hè và nhấn mạnh: "Đây là giới hạn rồi, đã đến lúc phải có sự thay đổi. Trước mắt, chúng tôi cần tập trung cho trận đấu cuối tuần, sau đó sẽ có thời gian để suy nghĩ”.