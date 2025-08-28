MU tốn bộn tiền nếu sa thải Amorim

MU sẽ tổn thất tài chính nặng nề nếu quyết định sa thải HLV Ruben Amorim khi chi phí thanh lý hợp đồng lên đến hàng chục triệu bảng.

"Trảm" HLV Amorim có thể làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho MU.

Việc sa thải HLV Amorim vào lúc này là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với Sir Jim Ratcliffe, bởi đội bóng thành Manchester chi rất nhiều cho các bản hợp đồng mới và phải cắt giảm nhân sự trong những tháng qua.

The Guardian cho hay chỉ riêng việc thay thế Erik ten Hag bằng Amorim vào tháng 10/2024 đã tiêu tốn của "Quỷ đỏ" tới 21,4 triệu bảng. Hợp đồng của HLV người Bồ Đào Nha với MU còn kéo dài đến năm 2027, do đó sa thải ông sẽ gây ra tổn thất tài chính đáng kể.

Theo tính toán, Amorim nhận mức lương 6 triệu bảng mỗi năm, đồng nghĩa việc thanh lý hợp đồng của vị HLV 40 tuổi sẽ tốn thêm khoảng 12 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm bất kỳ khoản phí nào cần phải trả cho người thay thế, qua đó làm tăng thêm gánh nặng tiền bạc cho MU.

Rõ ràng tình hình trên sân của MU không mấy khả quan, nhưng với những chi phí khổng lồ liên quan đến động thái sa thải Amorim, câu lạc bộ chủ sân Old Trafford chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Amorim trải qua 44 trận đấu dẫn dắt MU, thua tới 18 trận. Trong những phút cuối trận thua đội hạng dưới Grimsby Town ở vòng 2 Carabao Cup, ông tỏ ra mệt mỏi và lúng túng khi cố gắng điều chỉnh chiến thuật.

"Quỷ đỏ" khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26 khi thua 2 trong 3 trận, chưa có bất kỳ chiến thắng nào.