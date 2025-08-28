Amorim bị nghi mất kiểm soát phòng thay đồ MU

Sau khi MU bị loại khỏi Carabao Cup, người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội sau cuộc phỏng vấn của HLV Ruben Amorim.

CĐV MU cho rằng Amorim bị các cầu thủ MU quay lưng.

Câu lạc bộ thành Manchester tiếp tục khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26 khi bị đội bóng League Two, Grimsby Town, đánh bại trong loạt sút luân lưu với tỷ số 12-11, sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức rạng sáng 28/8.

Trong cuộc phỏng vấn sau với Sky Sports, Amorim thất vọng: "Cuối cùng, không quan trọng là chúng tôi có thể phục hồi hay không, mà là những dấu hiệu mà đội bóng thể hiện trong suốt trận đấu, đặc biệt là khi bắt đầu trận đấu. Tôi nghĩ đội duy nhất xứng đáng thắng là họ. Màn trình diễn hôm nay đã nói lên tất cả".

Tuy nhiên, phát biểu của Amorim khiến các fan MU trên mạng xã hội dấy lên lo ngại rằng ông có thể đã mất kiểm soát phòng thay đồ.

Một fan viết: "Amorim có ý gì khi nói 'các cầu thủ đã nói rất rõ qua màn trình diễn của họ'? Liệu ông ấy có đánh mất phòng thay đồ không? Liệu các cầu thủ có phản bội ông ấy không?". Một fan khác cho biết: "Nghe cuộc phỏng vấn này, tôi nghĩ Amorim đã hết hy vọng rồi. Cầu thủ không còn nghe theo ông ấy nữa".

Ngoài ra, một số fan còn bày tỏ sự thất vọng với cách Amorim xử lý tình hình nhân sự: "Amad đã mất hết sự tự tin rồi. Tôi không hiểu Amorim làm gì mà khiến cậu ấy xuống dốc như vậy". Nhiều người bắt đầu nghi ngờ tương lai của HLV người Bồ Đào Nha, và một số fan thậm chí cho rằng ông có thể từ chức.

Manchester United sẽ trở lại Premier League với trận đấu gặp Burnley tại Old Trafford vào ngày 30/8.