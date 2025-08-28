CĐV Man Utd nổi giận: 'Amorim phải từ chức'

Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi bất ngờ để Grimsby Town - đội bóng đang chơi ở League Two - đánh bại sau loạt luân lưu ngay trên sân Blundell Park tại Carabao Cup.

HLV Ruben Amorim đang bị fan MU chỉ trích.

Rạng sáng 28/8, HLV Ruben Amorim tung ra đội hình gồm nhiều trụ cột như Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Amad Diallo, Andre Onana, Manuel Ugarte và Harry Maguire. Thế nhưng, hàng thủ lỏng lẻo khiến “Quỷ đỏ” thủng lưới hai bàn chỉ trong vòng tám phút.

Charles Vernam mở tỷ số ở phút 22 với cú dứt điểm quyết đoán, trước khi Tyrell Warren - cựu cầu thủ của lò đào tạo Man Utd - nhân đôi cách biệt, khiến khán đài như bùng nổ. Sau 90 phút, hai đội hoà 2-2, theo đó cần đến loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11 m, MU để thua 11-12, bị loại khỏi Carabao Cup (League Cup) từ sớm. Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" để thua một đội bóng hạng Tư ở đấu trường cúp.

Sự bạc nhược ấy thổi bùng cơn thịnh nộ của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chỉ trích hướng thẳng vào Amorim.

“Amorim phải bị sa thải trước khi tôi thức dậy sáng mai”, một CĐV gay gắt. Người khác viết: “Ông ấy phải chọn: hoặc giữ hệ thống này, hoặc giữ chiếc ghế HLV. Cách chơi quá dễ đoán và ai cũng có thể bắt bài”.

Fan bắt đầu quay lưng với Amorim.

Có ý kiến thậm chí cực đoan: “Ugarte và Amorim không được phép lên xe bus trở về”. Một CĐV vốn luôn ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng phải thừa nhận: “Tôi từng đứng về phía Amorim, nhưng trận đấu này vượt ngoài sức chịu đựng. Không HLV nào của Man Utd có thể thoát khỏi chỉ trích sau màn trình diễn tệ hại như thế, bất kể kết quả cuối cùng”.

Trên đường biên, Amorim hiện rõ sự thất vọng, gương mặt trĩu nặng ngay trước giờ nghỉ. Với Man Utd, việc bị đối thủ hạng Tư dồn ép không chỉ là nỗi nhục về chuyên môn, mà còn đẩy chiếc ghế của Amorim vào tình cảnh lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.