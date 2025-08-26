Amorim nên cắp sách học Thomas Frank

Thomas Frank không cần những tuyên ngôn giáo điều, ông chỉ cần cho Tottenham thấy bóng đá là nghệ thuật của sự linh hoạt - và điều đó đang mang lại hiệu quả tức thì.

Thomas Frank đang giúp Spurs thay đổi.

Trong bối cảnh bóng đá ngày nay, khi nhiều HLV bị cuốn vào sự giáo điều chiến thuật và coi việc thay đổi sơ đồ là biểu hiện của sự lung lay, Thomas Frank xuất hiện như một luồng gió khác biệt. Sau ba trận dẫn dắt Tottenham, ông chứng minh rằng tính linh hoạt không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, mà chính là sức mạnh của một nhà cầm quân hiện đại.

Một HLV linh hoạt

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, Tottenham của Frank đã để lại ba bức tranh chiến thuật khác nhau. Ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, họ chơi 3-5-2, nhường thế trận cho Paris Saint-Germain và chờ đợi khoảnh khắc từ bóng dài và tình huống cố định.

Trước Burnley, Frank chuyển sang 4-3-3, tận dụng khả năng cầm bóng vượt trội để bóp nghẹt đối thủ. Đỉnh cao đến tại Etihad, khi Spurs đánh bại Manchester City bằng lối pressing quyết liệt và khai thác khoảng trống sau hàng thủ cao của đối phương. Kết quả: ba trận, hai chiến thắng lớn, một trận hòa kịch tính, và điều đặc biệt – không để thủng lưới bàn nào ở Premier League.

Đó không chỉ là những con số. Nó phản ánh bản chất của một HLV coi trọng thực tế, không ràng buộc bản thân vào một hệ thống duy nhất.

Frank hiểu rằng bóng đá không phải trò chơi mô phỏng, nơi sơ đồ được lập trình sẵn. Trong 90 phút, luôn có những yếu tố bất ngờ: chấn thương, phong độ cá nhân, sức mạnh đặc thù của đối thủ. Và nhiệm vụ của HLV không phải là giữ khư khư một “ý tưởng”, mà là tìm ra giải pháp để chiến thắng.

Thomas Frank tỏ ra rất linh hoạt trong cách sử dụng sơ đồ chiến thuật.

Triết lý này không phải mới mẻ. Trong lịch sử, nhiều HLV huyền thoại cũng thành công nhờ khả năng thích ứng: Sir Alex Ferguson đổi sơ đồ liên tục để phục vụ nhân sự; Carlo Ancelotti có thể vô địch Champions League bằng kim cương 4-4-2 ở Milan, rồi dùng 4-3-3 tại Real Madrid. Thế nhưng, giữa làn sóng của những HLV trẻ đề cao “triết lý bất biến” như một tuyên ngôn quyền lực, Frank trở thành ngoại lệ hiếm hoi.

So sánh với Ruben Amorim ở Manchester United, sự đối nghịch càng rõ. Amorim, tài năng và cá tính, lại chọn sự cứng nhắc tuyệt đối. Ông tin rằng từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 sẽ khiến cầu thủ mất niềm tin.

Nhưng thực tế, chính sự bảo thủ ấy đang khiến MU giậm chân tại chỗ. Khi trong tay không có những số 10 sáng tạo, Amorim vẫn ép đội hình vận hành theo mô hình hai “số 10” phía sau trung phong. Hệ quả: “Quỷ đỏ” chơi gượng gạo, thiếu phương án tấn công, và kết quả bết bát chỉ sau vài vòng đầu.

Trong khi đó, ở Spurs, bầu không khí lại tràn đầy tự tin. Các cầu thủ hiểu rằng mỗi trận họ đều có kế hoạch rõ ràng, được thiết kế để tối đa hóa điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Đó mới là điều tạo ra niềm tin tập thể: niềm tin rằng HLV sẽ mang đến cơ hội chiến thắng bằng chính sự linh hoạt.

Bản sắc của Thomas Frank

Điều đáng nói, Frank không vì thích ứng mà đánh mất bản sắc. Tottenham dưới thời ông không chơi tiêu cực. Họ vẫn dám pressing, vẫn chủ động khi cần, vẫn khai thác tốc độ và kỹ thuật của những cầu thủ tấn công.

HLV Thomas Frank không hề tỏ ra cứng nhắc, điều này khác hẳn Ruben Amorim.

Sự khác biệt là ở chỗ Frank biết khi nào nên lùi sâu, khi nào nên dâng cao, khi nào dùng bóng dài và khi nào kiểm soát nhịp độ. Đây chính là nghệ thuật quản trị trận đấu - thứ ngày càng hiếm trong môi trường bóng đá hiện đại bị ám ảnh bởi “triết lý”.

Bài học từ Brentford vẫn còn nguyên giá trị. Mùa trước, dù mất Ivan Toney, Frank lập tức điều chỉnh để Bryan Mbeumo và Yoane Wissa trở thành cặp đôi ghi tới 39 bàn ở Premier League. Đội bóng nhỏ ấy vẫn cán đích ở vị trí thứ 10 - một thành tích đáng nể. Từ Brentford đến Spurs, thông điệp của Frank không đổi: hãy nhìn vào con người trong tay, rồi vạch ra chiến lược phù hợp nhất.

Sự linh hoạt không phải sự thoả hiệp. Đó là bản lĩnh. Bởi một HLV dám thay đổi nghĩa là dám thừa nhận thực tế, dám đặt chiến thắng tập thể lên trên cái tôi chiến thuật. Frank đang chứng minh rằng thành công không đến từ việc khẳng định “đây là triết lý của tôi”, mà từ khả năng tìm cách để đội bóng chiến thắng, bất kể hoàn cảnh.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi quá nhiều HLV coi việc thay đổi là yếu đuối, Thomas Frank cho thấy điều ngược lại: chính sự thích ứng mới là sức mạnh. Và ở Tottenham lúc này, sự tươi mới ấy đang thổi bùng niềm tin rằng họ có thể trở thành kẻ thách thức thực sự, không chỉ bằng sự nhiệt huyết, mà bằng trí tuệ chiến thuật của một HLV biết đặt thắng lợi lên trên mọi triết lý cứng nhắc.