Richarlison tái sinh dưới thời Thomas Frank

Bị xem là bản hợp đồng thất bại, Richarlison bất ngờ lột xác để trở thành trung tâm trong lối chơi của Spurs. Sự tái sinh này mang đậm dấu ấn của HLV Thomas Frank.

Tottenham trải qua một mùa hè đầy tiếc nuối trên thị trường chuyển nhượng. Họ hụt Eberechi Eze, không bổ sung được ngôi sao nào thực sự đẳng cấp, và phải chứng kiến các đối thủ trực tiếp gia cố lực lượng.

Thế nhưng, trong bức tranh có phần ảm đạm ấy, quyết định tưởng chừng nhỏ bé - giữ lại Richarlison - hóa ra lại trở thành nước cờ sáng suốt nhất của Spurs.

Bước ngoặt của Spurs

Ngay trong ngày đầu tiên Thomas Frank tiếp quản chiếc ghế nóng ở Tottenham, ông nhận được một bất ngờ: Richarlison gõ cửa, khẳng định mong muốn ở lại. Câu trả lời của Frank ngắn gọn mà quyết liệt: “Tốt, tôi thích cậu, cậu là một cầu thủ giỏi. Vậy hãy cùng nhau bắt đầu”.

Cuộc trò chuyện ấy mở ra khởi đầu cho một hành trình lạ kỳ, khi tiền đạo người Brazil từ kẻ bên lề bỗng trở thành trung tâm trong kế hoạch mới.

Ba năm đầu tiên của Richarlison tại Tottenham chẳng có gì đáng nhớ. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từng được kỳ vọng bùng nổ, nhưng rồi những chấn thương, sự thất thường và cả tính khí nóng nảy khiến anh chỉ để lại nỗi thất vọng. Anh vào sân từ ghế dự bị tới 36 trận tại Premier League, nhiều hơn số lần đá chính (34).

Richarlison chơi hay trong ngày Spurs đánh bại Manchester City với tỷ số 2-0 tối 23/8.

Mùa trước, tiền đạo người Brazil chỉ khởi đầu bốn trận. Nếu Ange Postecoglou còn tại vị, có lẽ Richarlison đã rời London mùa hè này. Nhưng Frank thì khác: ông nhìn thấy ở chàng trai 28 tuổi một tiềm năng chưa trọn vẹn - và đó chính là sự hấp dẫn.

Chỉ mất 10 phút trong trận ra mắt cùng HLV mới, Richarlison chứng minh giá trị. Pha xoay người ghi bàn trước Burnley cho thấy sự nhạy bén hiếm có, trước khi anh khiến khán đài nổ tung bằng cú ngả bàn đèn tuyệt đẹp. Nhưng điều khiến Frank hài lòng hơn cả không nằm ở những khoảnh khắc bùng nổ ấy.

“Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần làm việc, cách cậu ấy dẫn dắt đồng đội, pressing, giữ bóng và thi đấu máu lửa”, Frank nói. Chính điều đó khiến ông tuyên bố Richarlison là “số 9 của tôi”, gạt Solanke sang một bên.

Quân bài quan trọng của Thomas Frank

Trận đấu với Man City cho thấy lý do Frank lại tin tưởng đến thế. Burnley lùi sâu, còn Man City thì dựng bẫy việt vị rất cao. Spurs chỉ cầm bóng 39%, đồng nghĩa Richarlison phải thích nghi hoàn toàn khác biệt: ít lùi sâu làm bóng, nhiều hơn là khai thác tốc độ ở phía sau hàng thủ đối phương.

Trong thế trận ấy, anh trở thành mũi nhọn quan trọng. Một lần bứt phá bên cánh phải, Richarlison loại bỏ Nathan Ake rồi kiến tạo cho Brennan Johnson mở tỷ số. Sau đó, chính tốc độ và sức ép của anh khiến hàng thủ Man City hỗn loạn, gián tiếp mang lại bàn thắng thứ hai.

Đó không chỉ là những pha bóng quyết định, mà còn thể hiện sự chuyển hóa của Richarlison. Anh không còn là tiền đạo ngổ ngáo, thất thường và khó đoán. Thay vào đó, trung phong Brazil trở thành một chiến binh biết hy sinh, biết pressing, biết tạo khoảng trống cho đồng đội và vẫn biết cách tỏa sáng khi cần. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị đẩy sang Crystal Palace, Richarlison nay trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Spurs.

Sự hồi sinh này cũng phản chiếu phong cách của Frank. Tại Brentford, ông từng nổi tiếng với khả năng khai thác tối đa tiềm năng cầu thủ - từ Ollie Watkins đến Ivan Toney hay Bryan Mbuemo. Ở Tottenham, Richarlison chính là minh chứng đầu tiên. Frank không nhìn vào quá khứ thất vọng của cầu thủ Brazil, mà nhìn thấy một nguồn năng lượng chưa được khai phá hết. Với ông, tiềm năng còn dang dở luôn đáng để đầu tư.

Và nghịch lý nằm ở đây: Tottenham bị chê trách vì không chịu chi tiêu mạnh mẽ trong mùa hè. Nhưng hóa ra, bản hợp đồng quan trọng nhất của họ lại không đến từ thị trường, mà đến từ quyết định không bán đi. Giữa lúc người hâm mộ tiếc nuối Eze, chính Richarlison - người tưởng chừng thừa thãi - lại trở thành “tân binh” giá trị nhất.

Chiến thắng tại Etihad không chỉ giúp Spurs khẳng định vị thế, mà còn đánh dấu bước ngoặt cho Richarlison. Từ một cầu thủ bên lề, anh được trao cơ hội thứ hai - và đang nắm chặt lấy nó. Có lẽ, bước ngoặt mùa giải của Tottenham không phải là việc Eze đến Arsenal, mà là cái gật đầu của Thomas Frank sau tiếng gõ cửa ngày đầu tiên: “Hãy ở lại”.