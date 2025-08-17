Còn ai coi thường Richarlison

Richarlison bùng nổ với cú đúp cho Tottenham Hotspur ở vòng mở màn Premier League và ăn mừng theo cách đặc biệt: hóa thân thành Ronaldo “Người ngoài hành tinh” năm 2002.

Vòng mở màn Premier League 2025/26 hôm 16/8 chứng kiến một Richarlison thăng hoa trong màu áo Tottenham.

Vòng mở màn Premier League 2025/26 hôm 16/8 chứng kiến một Richarlison thăng hoa trong màu áo Tottenham. Trước khán giả nhà, tiền đạo người Brazil ghi cú đúp giúp Spurs khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ngọt ngào 3-0 trước Burnley.

Nhưng điều khiến giới mộ điệu bàn tán nhiều hơn bàn thắng lại nằm ở cách Richarlison chọn ăn mừng: anh đăng lên mạng xã hội bức ảnh ghép khuôn mặt mình vào thân hình Ronaldo “Fenomeno” trong chiếc áo vàng-xanh năm 2002, kèm chú thích đầy ẩn ý: “Thế là còn chưa đầy một năm nữa là World Cup, đúng không?”.

Từ hình xăm đến biểu tượng sống

Đằng sau động thái ấy không chỉ là sự phấn khích nhất thời sau hai bàn thắng. Nó phản chiếu tham vọng, cũng như niềm tin của Richarlison rằng anh xứng đáng tiếp tục là trung phong số một của đội tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Khi cả Neymar và Vinicius Jr là những biểu tượng được khẳng định, thì vị trí “số 9” vẫn còn bỏ ngỏ. Và Richarlison đang nỗ lực tự điền tên mình vào khoảng trống đó.

Tình yêu của Richarlison dành cho Ronaldo “Người ngoài hành tinh” không phải mới đây. Trên đùi anh có hình xăm chân dung chính mình đứng cạnh Ronaldo và Neymar - hai ngôi sao mà bản thân xem như nguồn cảm hứng lớn nhất sự nghiệp.

Với Richarlison, Ronaldo không chỉ là thần tượng, mà còn là chuẩn mực của mọi tiền đạo Brazil. Đó là bản năng săn bàn, sự lạnh lùng trong những trận cầu lớn và khả năng bùng nổ khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Và trong cú vô-lê tung lưới Burnley, người hâm mộ có lý do để liên tưởng tới khoảnh khắc Richarlison tung người dứt điểm vào lưới Serbia ở World Cup 2022 - bàn thắng đẹp đến mức trở thành biểu tượng. Hai cú ra chân, hai khoảnh khắc gợi lại ký ức rằng tiền đạo 28 tuổi có thể, dù chỉ thoáng qua, chạm tới đẳng cấp của Ronaldo.

Không có Harry Kane, Son Heung-min, Tottenham Hotspurs vẫn còn Richarlison.

Vấn đề là, ở đội tuyển Brazil, sự cạnh tranh chưa bao giờ bớt khốc liệt. HLV Carlo Ancelotti trải qua hai trận đầu tiên dẫn dắt Selecao: Richarlison đá chính ở trận ra mắt và chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thứ hai. Rõ ràng, vị thế của anh không còn được “mặc định” như dưới thời Tite. Khi Ancelotti cầm quân, mỗi vị trí đều được đặt trong lò thử lửa chiến thuật và phong độ.

Ngày 25/8, danh sách triệu tập tiếp theo sẽ được công bố. Trước mắt Brazil là hai trận vòng loại World Cup gặp Chile tại Maracana và Bolivia trên sân khách.

Với một HLV thực dụng như Ancelotti, sự ổn định mới là tiêu chí hàng đầu. Đó cũng là lý do Richarlison cần những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB để gửi thông điệp thuyết phục: anh không chỉ là chân sút “ăn may” tại các giải đấu lớn, mà là lựa chọn đáng tin cậy cho chặng đường dài.

Khát vọng nối dài truyền thống số 9

Brazil luôn tự hào với những “số 9” trứ danh: từ Romario, Ronaldo, Adriano, cho đến những thế hệ sau như Fred hay Gabriel Jesus. Nhưng kể từ sau thời hoàng kim của Ronaldo, chưa có ai thực sự tái hiện hình bóng một trung phong toàn năng.

Richarlison không sở hữu kỹ thuật siêu việt, cũng chẳng có tốc độ bùng nổ như Vinicius. Điểm mạnh của anh nằm ở tinh thần chiến đấu, sự lì lợm và khả năng chớp cơ hội.

Với tiền đạo của Spurs, đêm London vừa qua chẳng khác nào một sự tái sinh. Từng bị chấn thương hành hạ, chỉ ghi được 4 bàn ở Premier League mùa trước và bị hoài nghi về giá trị 60 triệu bảng, tiền đạo Brazil đáp trả bằng phong độ rực sáng.

Bàn mở tỷ số thể hiện bản năng săn bàn, siêu phẩm móc bóng khẳng định sự táo bạo, còn pha tham gia vào tình huống ấn định 3-0 cho thấy sự hòa nhập trong lối chơi tập thể. Khi rời sân ở phút 71, anh nhận tràng pháo tay kéo dài - điều mà không phải lúc nào các chân sút Spurs cũng có được.

Điều đáng nói là HLV Thomas Frank (Tottenham Spurs) không đơn thuần nhìn vào bàn thắng. Ông nhấn mạnh tới sự toàn diện: khả năng giữ bóng, kết nối lối chơi, pressing và tinh thần thủ lĩnh mà Richarlison mang lại.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer gọi bàn thứ hai là “một tuyệt kỹ siêu khó”, Dion Dublin thì cho rằng cầu thủ này chỉ cần được “vuốt ve cái tôi” để phát huy tối đa. Có lẽ, Frank - người nổi tiếng giỏi quản trị nhân sự - sẽ biết cách biến Richarlison thành mũi nhọn ổn định chứ không chỉ là khoảnh khắc lóe sáng.

Với Richarlison, bài đăng trên mạng xã hội với hình ảnh ghép vào Ronaldo năm 2002 vì thế không chỉ là trò vui. Đó là lời nhắn gửi: anh muốn được nhìn nhận như người kế thừa vị trí số 9 trong giấc mơ World Cup. Ít hơn một năm nữa, giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh, và từng trận đấu, từng bàn thắng từ giờ đến lúc đó sẽ quyết định ai là cái tên được trao trọng trách lĩnh xướng hàng công Selecão.

Richarlison đã lên tiếng theo cách anh biết rõ nhất: bằng bàn thắng và bằng sự táo bạo. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, có lẽ Ancelotti khó lòng bỏ qua một chân sút đang khát khao khẳng định rằng, mình xứng đáng khoác chiếc áo số 9 huyền thoại của Brazil.