Son Heung-min quá giỏi để dự bị

Khi ánh đèn Europa League hắt sáng sân cỏ trong trận chung kết giữa Tottenham và Manchester United rạng sáng 22/5, ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào một quyết định: Son Heung-min có xuất hiện trong đội hình xuất phát hay không? Quyết định này không chỉ định đoạt chiến thuật của trận đấu mà còn là bài toán về giá trị, về lòng trung thành và về linh hồn của một đội bóng.

Không thể phủ nhận những thống kê đang nghiêng về phía… Richarlison. 40% tỷ lệ thắng khi có Son so với 53,9% khi vắng anh là khoảng cách quá lớn để bỏ qua. Một bàn thắng trong 17 trận gần nhất là con số mà ngay cả người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ngôi sao Hàn Quốc cũng khó lòng biện minh.

Trong khi đó, Richarlison chứng minh giá trị với 4 bàn thắng cùng thời gian và giúp nâng tỷ lệ thắng của Spurs lên 45,5%. Tiền đạo người Brazil đang có thể lực sung mãn, nhịp điệu ổn định và hóa học tốt với Dominic Solanke - mũi nhọn chính của hàng công Tottenham.

"Nếu chỉ nhìn vào số liệu, quyết định đã quá rõ ràng", truyền thông Anh nhận xét. "Nhưng số liệu không kể hết câu chuyện".

Son Heung-min không chỉ là một cầu thủ - anh là hiện thân của Tottenham trong thập kỷ qua. Từ cậu thanh niên nhút nhát đến ngôi sao toàn cầu và đội trưởng đầy bản lĩnh, hành trình của Son gắn liền với lịch sử hiện đại của đội bóng Bắc London.

Anh là người châu Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League, là nửa còn lại của bộ đôi "Son-Kane" huyền thoại, và giờ đây là linh hồn của Spurs sau khi Harry Kane ra đi. Những pha bứt tốc như gió, những cú sút xa đẹp mắt và nụ cười tỏa nắng đã khắc sâu vào trái tim người hâm mộ.

"Son không chỉ là một cầu thủ, anh ấy là cầu nối giữa CĐV và CLB", cựu tiền vệ Tottenham Jermaine Jenas từng nhận xét. "Anh ấy hiểu DNA của Tottenham".

Có một lý do khiến Son khao khát danh hiệu hơn ai hết - anh nếm trải quá nhiều thất bại cay đắng. Từ trận chung kết Champions League 2019 trước Liverpool, đến thất bại ở Asian Cup cùng Hàn Quốc. Son hiểu rõ cảm giác đứng trước cửa thiên đường nhưng không thể bước vào.

Ở tuổi 32, với hợp đồng sắp hết hạn, Son nhận thức rõ đây có thể là cơ hội cuối cùng của bản thân với Tottenham. Không phải ngẫu nhiên trong những buổi phỏng vấn gần đây, ánh mắt anh luôn ánh lên niềm khát khao cháy bỏng khi nhắc đến trận chung kết.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu" ,Son chia sẻ. "Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi."

Tottenham từng mạo hiểm với Harry Kane trong trận chung kết Champions League 2019, đưa tiền đạo chủ lực trở lại đội hình chính dù chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương. Kết quả là một Kane mờ nhạt và thất bại 0-2 trước Liverpool.

Nhưng Son không phải Kane. Cựu sao Bayer Leverkusen có thời gian chuẩn bị thể lực qua các trận gặp Crystal Palace và Aston Villa. Dù không ghi bàn, những pha bóng của Son cho thấy anh đã gần như sẵn sàng về mặt thể chất.

"Son đã có nhịp thi đấu, không giống như Kane thời điểm đó", cựu HLV Mauricio Pochettino từng nhận xét. "Đôi khi phong độ chỉ cách bạn một trận đấu lớn".

Đối với HLV Ange Postecoglou, đây không chỉ là quyết định chiến thuật mà còn là triết lý bóng đá. Nhà cầm quân người Australia luôn được biết đến với phong cách táo bạo, đề cao tính giải trí và tôn trọng những giá trị cốt lõi của CLB.

Lý trí nói rằng Richarlison xứng đáng suất đá chính vì phong độ hiện tại. Nhưng trái tim hiểu rằng Son Heung-min là linh hồn Tottenham, người có thể biến những khoảnh khắc bình thường thành phi thường.

Có lẽ câu trả lời nằm ở câu nói nổi tiếng của Bill Nicholson - huyền thoại của Tottenham: "Điều quan trọng không phải là chiến thắng, mà là chiến thắng theo cách của Tottenham".

Trận chung kết Europa League không chỉ là 90 phút quyết định danh hiệu. Đó là bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm bản sắc của Tottenham hậu-Kane. Đó là cơ hội để Son Heung-min hoàn thành câu chuyện tình yêu kéo dài 12 năm với đội bóng áo trắng.

Postecoglou hiểu rằng những quyết định lớn định hình di sản của một HLV. Ông có thể đặt cược vào phong độ hiện tại với Richarlison, hay đặt niềm tin vào biểu tượng Son Heung-min - người đã sẵn sàng viết nên trang cuối cùng cho câu chuyện Tottenham của mình bằng một danh hiệu.

Dù quyết định là gì, nó sẽ định hình tương lai và lịch sử của Tottenham Hotspur. Và Son Heung-min, dù ở vị trí nào, sẽ vẫn là trái tim của đội bóng trong trận đấu quan trọng nhất của họ trong nhiều năm qua.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.