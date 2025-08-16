Richarlison lập siêu phẩm tranh Puskas

Đêm 16/8, tiền đạo người Brazil tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Burnley ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26.

Phút 60, Tottenham tổ chức tấn công bên cánh phải. Mohammed Kudus tạt chuẩn xác để Richarlison tung người dứt điểm đưa bóng găm vào góc xa khung thành, biến nỗ lực bay người của thủ thành Martin Dubravka thành vô nghĩa.

Trước đó, tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 10, cũng từ đường kiến tạo của tân binh Kudus. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, Richarlison mới lại lập cú đúp trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Siêu phẩm của Richarlison.

Trên mạng xã hội, CĐV trầm trồ với màn trình diễn thăng hoa của cựu cầu thủ Everton. "Mùa này Richarlison sẽ ghi 30 bàn", một CĐV quả quyết. "Ronaldo đệ nhị là đây", fan thứ 2 trầm trồ. "Giải Puskas năm nay sẽ thuộc về cậu ấy", người thứ 3 nhận xét.

Cú đúp của Richarlison cùng bàn thắng của Brennan Johnson giúp nhà đương kim vô địch Europa League khởi đầu mùa giải với chiến thắng tưng bừng trước tân binh Burnley.

Richarlison được Flashscore chấm cao nhất trận (8,5 điểm). Ngoài 2 bàn thắng, anh còn sở hữu thống kê ấn tượng như rê bóng thành công 100%, chuyền dài chuẩn xác 100%, chuyền chính xác 86%, thắng tranh chấp 7 lần.

Ở vòng tiếp theo diễn ra vào 23/8, Tottenham sẽ chạm trán thử thách cực đại mang tên Manchester City. Trận cầu tâm điểm vòng 2 diễn ra trên sân vận động Etihad.