Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Richarlison lập siêu phẩm tranh Puskas

  • Thứ bảy, 16/8/2025 22:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 16/8, tiền đạo người Brazil tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Burnley ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26.

Phút 60, Tottenham tổ chức tấn công bên cánh phải. Mohammed Kudus tạt chuẩn xác để Richarlison tung người dứt điểm đưa bóng găm vào góc xa khung thành, biến nỗ lực bay người của thủ thành Martin Dubravka thành vô nghĩa.

Trước đó, tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 10, cũng từ đường kiến tạo của tân binh Kudus. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, Richarlison mới lại lập cú đúp trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Richarlison lap sieu pham anh 1

Siêu phẩm của Richarlison.

Trên mạng xã hội, CĐV trầm trồ với màn trình diễn thăng hoa của cựu cầu thủ Everton. "Mùa này Richarlison sẽ ghi 30 bàn", một CĐV quả quyết. "Ronaldo đệ nhị là đây", fan thứ 2 trầm trồ. "Giải Puskas năm nay sẽ thuộc về cậu ấy", người thứ 3 nhận xét.

Cú đúp của Richarlison cùng bàn thắng của Brennan Johnson giúp nhà đương kim vô địch Europa League khởi đầu mùa giải với chiến thắng tưng bừng trước tân binh Burnley.

Richarlison được Flashscore chấm cao nhất trận (8,5 điểm). Ngoài 2 bàn thắng, anh còn sở hữu thống kê ấn tượng như rê bóng thành công 100%, chuyền dài chuẩn xác 100%, chuyền chính xác 86%, thắng tranh chấp 7 lần.

Ở vòng tiếp theo diễn ra vào 23/8, Tottenham sẽ chạm trán thử thách cực đại mang tên Manchester City. Trận cầu tâm điểm vòng 2 diễn ra trên sân vận động Etihad.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Son Heung-min quá giỏi để dự bị

Khi đặt lên bàn cân giữa phong độ hiện tại của Richarlison và giá trị biểu tượng của Son Heung-min, HLV Postecoglou phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất mùa giải trước trận chung kết Europa League.

06:40 21/5/2025

Duy Anh

Richarlison lập siêu phẩm Tottenham Ngoại hạng Anh Everton Richarlison Mohammed Kudus Giải Puskas Martin Dubravka Brennan Johnson

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý