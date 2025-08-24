Thomas Frank bóc trần tử huyệt trong hệ thống mới của Man City

Etihad chứng kiến một Tottenham kỷ luật, trực diện và hiệu quả. Họ đánh bại một Man City còn mải theo đuổi triết lý mộng mơ của Lijnders, qua đó gửi lời cảnh tỉnh đanh thép đến Guardiola.

Pep Guardiola nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải mới.

Không phải ngẫu nhiên Pep Guardiola quyết định làm mới Manchester City sau một mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp tại Etihad. Như Sir Alex Ferguson từng làm ở Manchester United, Pep cũng chọn cách trao thêm quyền lực cho một trợ lý, với hy vọng thổi vào đội bóng làn gió mới về chiến thuật. Cái tên được chọn là Pepijn Lijnders - cánh tay phải thân tín của Jürgen Klopp tại Liverpool suốt sáu năm.

Người hâm mộ gọi ông là “Pep khác”. Nhưng ngay trong trận đấu thứ hai của mùa giải, ý tưởng táo bạo ấy biến thành con dao hai lưỡi.

Hệ thống phức tạp và những khoảng trống chết người

Man City tung ra sân một đội hình trẻ trung nhất kể từ tháng 10/2010, trung bình 24 tuổi 326 ngày, và cố gắng áp đặt lối đá pressing tầm cao cùng hàng thủ siêu dâng. Thế nhưng, họ lại trở thành nạn nhân trong chính hệ thống mà Lijnders xây dựng.

Tottenham của Thomas Frank không chỉ nhìn thấy khoảng trống ấy, mà còn khai thác nó một cách lạnh lùng để rời Etihad với chiến thắng 2-0, xứng đáng và thuyết phục.

Triết lý của Lijnders nghe rất thuyết phục: phản công ngay sau khi mất bóng, bóp nghẹt đối thủ trong nửa sân của họ, tận dụng sự rối loạn để tiếp tục tấn công. Khi Liverpool còn sở hữu Van Dijk đỉnh cao, triết lý ấy từng mang lại hiệu quả lớn. Nhưng trong môi trường mới, với một tập thể đang chập chững thích nghi, mọi thứ trở nên mong manh.

Spurs khai thác lỗ hổng là hàng thủ dâng cao của Man City để ghi bàn.

Chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn khiến nhiều người tin rằng Man City đã sẵn sàng. Song Tottenham, với sự thực dụng và sắc sảo của Frank, lập tức vạch ra cách đối phó: sử dụng tốc độ khủng khiếp của Richarlison, Kudus và Johnson để xuyên phá sau lưng hàng thủ dâng cao. Con số thống kê không biết nói dối: Spurs thực hiện tới 18% đường chuyền dài tại Etihad, gấp đôi so với trận gặp Burnley trước đó.

Rayan Aït-Nouri chấn thương sớm và phải rời sân phút 23, khiến kế hoạch pressing của Man City rạn nứt. Nathan Aké, vốn là trung vệ nhưng buộc phải trám cánh, trở thành mồi ngon để Kudus liên tục khai thác. Frank thừa nhận: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho hàng thủ dâng cao của họ. Nhưng không dễ gì thực hiện. Trước khi ghi bàn, chúng tôi đã việt vị tới sáu lần. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn”.

Đây sẽ là tử huyệt của Man City nếu họ không có những sự điều chỉnh.

Sự kiên nhẫn ấy được đền đáp. Phút 35, Richarlison bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Johnson đệm bóng thành công. VAR vào cuộc, và John Stones bị chỉ ra là người mắc lỗi bẫy việt vị. Chỉ một khoảnh khắc sai nhịp, cả hệ thống phòng ngự Man City sụp đổ.

Từ đó, tâm lý chủ nhà rơi thẳng xuống đáy. Những lo lắng từng đeo bám họ trong giai đoạn khủng hoảng mùa thu năm ngoái lại hiện về. Khi hiệp một tưởng như sẽ khép lại với khoảng cách tối thiểu, thủ môn James Trafford lại phạm sai lầm chết người. Tình huống phát bóng cẩu thả của anh giúp Joao Palhinha trừng phạt, nhân đôi cách biệt cho Spurs. Và 45 phút sau đó chỉ còn là cuộc hành quân thong dong của thầy trò Frank tới chiến thắng.

“Pep khác” và bài toán thời gian

Trận thua Tottenham Hotspur chỉ ra sự thật phũ phàng dành cho Guardiola. Ý tưởng ông đặt cược có thể sẽ cần nhiều thời gian để định hình. Vấn đề là, Man City không phải một CLB có dư thừa kiên nhẫn. Với họ, một mùa giải thất vọng nữa là điều không thể chấp nhận.

Lijnders, dẫu được Klopp ca ngợi là “người ám ảnh với huấn luyện”, lại chưa bao giờ chứng minh bản thân ở vai trò số một. Hai lần nắm quyền, trong đó gần nhất tại Red Bull Salzburg, ông đều phải ra đi chỉ sau vài tháng. Một hệ thống phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, thường cần những cầu thủ giàu bản lĩnh và kinh nghiệm. Nhưng đội hình trẻ trung mà Guardiola tung ra lại thiếu hẳn yếu tố ấy.

Erling Haaland tịt ngòi trước Spurs.

Bóng đá không chỉ là câu chuyện của những ý tưởng đẹp đẽ trên giấy. Nó là sự cân bằng giữa mơ mộng và thực dụng. Frank, người được chính Pep khen ngợi là “một trong những HLV xuất sắc thế giới”, chứng minh lời tán dương ấy không hề thừa. Ông đọc trận đấu, nhìn thấy tử huyệt của đối thủ, và trừng phạt không khoan nhượng.

Trong khi đó, Man City đứng trước nghịch lý: họ muốn đổi mới, nhưng chính sự đổi mới ấy lại khiến họ đánh mất nền tảng vốn có. Một lần nữa, Pep Guardiola phải đối diện với câu hỏi lớn: liệu ông có đang trao quá nhiều niềm tin cho “Pep khác”, và liệu Man City có đủ thời gian để biến hệ thống này thành một vũ khí, thay vì cái bẫy tự giăng?