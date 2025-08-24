Guardiola giải thích vì sao Man City thua Tottenham

HLV Pep Guardiola khẳng định Manchester City sẽ sớm gượng dậy sau cú sảy chân trước Tottenham ngay trong trận đấu sân nhà mở màn mùa giải mới.

Guardiola cho rằng thua 1 trận không phải thảm họa

Manchester City khởi đầu mùa giải bằng màn hủy diệt Wolves 4-0, nhưng niềm hứng khởi nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi họ gục ngã 0-2 trước Tottenham thuộc vòng 2 Premier League 2025/26 ngay tại Etihad tối 23/8. Chỉ trong hiệp một, Brennan Johnson và Joao Paulinho gieo sầu cho đội chủ nhà, giúp thầy trò Thomas Frank rời Manchester với ba điểm trọn vẹn.

Trong phòng họp báo, Pep Guardiola tỏ ra bình thản. Ông cho rằng thất bại này chỉ là cú vấp ở giai đoạn rất sớm và khẳng định không hề nghi ngờ sức mạnh cũng như tinh thần của các học trò.

Theo Pep, Tottenham đã pressing dữ dội, kèm người chặt chẽ, gợi nhớ đến cách Brentford từng gây khó khăn trước đây. Man City buộc phải thay đổi cách chơi, điều đã được ban huấn luyện và cầu thủ chuẩn bị từ trước, song họ lại bỏ lỡ nhiều chi tiết đơn giản để rồi phải trả giá.

“Điều tôi luôn yêu cầu không phải là những khoảnh khắc phi thường, mà là sự di chuyển và nỗ lực không ngừng. Các cầu thủ duy trì điều đó nhiều năm qua và hôm nay cũng vậy”, Guardiola nhấn mạnh. Ông thừa nhận đội bóng tạo ra đủ cơ hội, nhưng trong bóng đá, thất bại luôn có thể xảy ra.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhắc lại rằng mùa trước Man City cũng từng khởi đầu không hoàn hảo, song trong tập luyện họ vẫn duy trì nền tảng tích cực. Ông tin đội bóng sẽ tiến bộ dần qua từng trận, gắn kết hơn và tìm lại nhịp điệu vốn có.

“Đây mới là trận thứ hai, mùa giải còn rất dài”, Pep khẳng định, đồng thời gửi thông điệp trấn an người hâm mộ rằng Man City sẽ sớm đứng dậy sau cú vấp trước Tottenham.