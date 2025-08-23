Thomas Frank và cú đánh thẳng vào Pep Guardiola

Tottenham thắng 2-0 ngay tại Etihad, mở ra bước ngoặt dưới thời Thomas Frank. Một Spurs kỷ luật và trực diện khiến Man City bất lực, đồng thời khẳng định tài cầm quân của HLV người Đan Mạch.

Thomas Frank đánh bại Pep Guardiola.

Không nhiều HLV trên thế giới có thể nhận được những lời tán dương công khai từ Pep Guardiola. Thế nên, khi Pep từng khẳng định Thomas Frank là “một trong những HLV hay nhất” và việc ông ngồi ghế nóng của một CLB lớn “chỉ là vấn đề thời gian”, đó không đơn thuần là xã giao. Những gì đang diễn ra tại Tottenham lúc này cho thấy Pep có lý.

Dấu ấn từ những trận cầu lớn

Mới đây, người ta còn nhớ Thomas Frank và Tottenham suýt khiến Luis Enrique ôm hận ở trận siêu cúp châu Âu. Trên sân Stadio Friuli, Spurs dẫn PSG - đương kim vô địch Champions League - tới 2-0 cho đến phút 80.

Dù sau đó đại diện nước Anh gục ngã ở loạt sút luân lưu, giới chuyên môn vẫn dành nhiều lời khen cho Frank. Spurs không còn Harry Kane, không còn Son Heung-min, nhưng họ vẫn cho thấy sự khó chịu, tính tổ chức và sự kỷ luật trong lối chơi.

Trận đấu tại Italy trở thành lời nhắc rằng Frank đang dần biến Tottenham thành một tập thể có khả năng gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào. Và chỉ ít lâu sau, đến lượt Pep Guardiola trở thành nạn nhân trực tiếp.

Tối 23/8 trên sân Etihad, Manchester City tiếp Spurs thuộc vòng 2 Premier League mùa 2025/26 với tâm thế hưng phấn sau chiến thắng mở màn 4-0 trước Wolves. Nhưng sự tự tin đó nhanh chóng bị Tottenham dội gáo nước lạnh. Spurs giành thắng lợi 2-0 một cách đầy thuyết phục, còn Pep chỉ biết bất lực nhìn đội bóng của mình lép vế.

Man City cầm bóng nhiều (61%), nhưng sự kiểm soát ấy thiếu tính sát thương. Trái lại, Tottenham triển khai đúng ý đồ Frank vạch ra: phòng ngự chủ động, pressing hợp lý, và tung ra những đường phản công trực diện.

Spurs đánh bại Man City ngay tại Etihad.

Mohammed Kudus và Brennan Johnson là hai mũi khoan lợi hại ở biên, còn Richarlison làm tường ở trung lộ. Bàn mở tỷ số ở phút 35 chính là sự kết tinh của chiến lược ấy: Richarlison phá bẫy việt vị, căng ngang chuẩn xác để Johnson băng vào sút tung lưới James Trafford.

Tất cả đều gọn gàng, rõ ràng và hiệu quả. Nó cho thấy Spurs dưới thời Frank không cần đến những ngôi sao hào nhoáng, mà dựa vào tính tổ chức và sự kỷ luật để tạo khác biệt.

Nếu phải chỉ ra điều nổi bật nhất mà Frank đem lại cho Tottenham, đó chính là tinh thần tập thể và sự rạch ròi trong ý đồ chiến thuật. Spurs giờ không còn mong manh như trước. Họ biết cách lùi sâu khi cần, nhưng cũng biết bùng nổ trong những tình huống phản công.

Kudus và Johnson - hai gương mặt được sử dụng để bổ sung tốc độ - cho thấy sự ăn ý nhanh chóng. Kết hợp cùng Richarlison, họ tạo nên bộ ba di chuyển linh hoạt, kéo giãn hàng thủ Man City và liên tục tạo khoảng trống. Ở tuyến giữa, dù phải đối diện những ngôi sao như Tijjani Reijnders, Tottenham vẫn duy trì được sự cân bằng, hỗ trợ tốt cho hàng thủ và bảo vệ vững chắc cho Vicario.

Với Frank, ông biến một đội bóng từng phụ thuộc quá nhiều vào Kane và Son thành một tập thể biết cách chiến thắng bằng sự kỷ luật. 6 điểm tuyệt đối sau hai vòng đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, mà còn là lời khẳng định: Spurs đang thực sự sẵn sàng cho một hành trình cạnh tranh ở nhóm đầu.

Khi Pep cũng phải ngả mũ

Điều thú vị nằm ở chỗ, Guardiola chính là một trong những người đầu tiên công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Frank. Sau chiến thắng 2-1 của City trước Brentford mùa trước, Pep không ngần ngại thừa nhận: “Tôi thực sự là một fan lớn của Thomas Frank. Tôi không nhớ trong tám, chín năm qua có đội nào chơi thứ bóng đá như Brentford đã thể hiện trong 30 phút đầu. Họ xứng đáng thắng, có thể là 0-1, 0-2 hay 0-3. Tôi ngưỡng mộ Brentford vì những gì họ đã làm trong nhiều năm qua, và họ được dẫn dắt quá tốt”.

Đó là sự công nhận hiếm hoi từ một HLV vốn nổi tiếng khắt khe. Và giờ đây, Pep có lẽ càng thấm thía hơn giá trị lời nói của chính mình, sau khi chứng kiến Frank cùng Tottenham đánh bại Man City ngay tại Etihad.

Thomas Frank đang chứng minh giá trị.

Không thể phủ nhận, Thomas Frank đang dần bước ra khỏi cái bóng của một “kẻ gây phiền toái” để trở thành nhà cầm quân có thể định hình cục diện Premier League. Việc nhận được sự công nhận từ Pep Guardiola chẳng khác nào “dấu chứng thực” cho tài năng của ông. Nhưng quan trọng hơn, chính thành tích trên sân - từ Stadio Friuli cho đến Etihad - mới là minh chứng rõ ràng nhất.

Tottenham không còn sở hữu dàn ngôi sao đắt giá như nhiều đối thủ, nhưng với Frank, họ có một bản sắc mới: kỷ luật, trực diện và khó bị khuất phục. Đó chính là nền tảng để Spurs nuôi hy vọng trở lại nhóm ứng viên hàng đầu, đồng thời thách thức quyền lực vốn tưởng như bất biến của những ông lớn Premier League.

Từ Brentford cho tới Tottenham, Thomas Frank chứng minh rằng ông không chỉ giỏi trong việc “làm khó” các đối thủ mạnh, mà còn biết cách biến một tập thể thành khối thống nhất đầy sức sống. Chiến thắng 2-0 trước Manchester City không đơn thuần là ba điểm, mà còn là dấu mốc khẳng định: Frank chính thức đặt mình vào hàng ngũ những HLV đáng gờm nhất của bóng đá Anh.

Với Tottenham, họ có quyền tin rằng kỷ nguyên Thomas Frank sẽ không chỉ dừng lại ở những lời tán dương, mà còn có thể viết nên những trang sử mới.