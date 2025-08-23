Đẳng cấp chơi xe của Haaland

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục cho thấy độ chịu chi khi khoe chiếc Ferrari mới toanh tại sân tập của Man City.

Haaland khoe siêu xe mới tậu ở sân tập Man City.

The Sun ước tính giá trị của siêu xe này vào khoảng 350.000 bảng, thuộc hàng đắt nhất trong bộ sưu tập xe hơi của tuyển thủ Na Uy.

Haaland lái chiếc Ferrari 12Cilindri màu bạc ánh xanh vào khuôn viên Etihad Campus và gây chú ý với các nhân viên và đồng đội. Chiếc xe này sở hữu sức mạnh vượt trội với động cơ V12, cho công suất lên đến 830 mã lực và tốc độ tối đa đạt 339 km/h.

Với việc mua thêm chiếc Ferrari này, bộ sưu tập xe của Haaland đạt tổng giá trị 1,5 triệu bảng, tương đương ba tuần lương của tiền đạo này. Hiện Haaland nhận hơn 500.000 bảng mỗi tuần tại Man City, trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Premier League sau khi ký hợp đồng mới.

Chiếc Ferrari trị giá 350.000 bảng này là một trong những siêu xe đắt nhất trong bộ sưu tập của Haaland. Trước đó, anh tậu chiếc Porsche 911 GT3 và chiếc Aston Martin DBX 707 màu xanh, với cùng mức giá 116.000 bảng.

Hôm 13/8, Haaland cũng vừa khoe một chiếc bán tải Shelby Super Snake F-150 khi đến sân tập Man City, có giá lên đến 200.000 bảng. Đây cũng có thể là món quà sinh nhật mà tiền đạo người Na Uy tự thưởng cho mình sau khi vừa bước sang tuổi 25 vào ngày 21/7.

Với bộ sưu tập xe ấn tượng và phong cách sống xa hoa, Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của mình không chỉ trên sân cỏ mà còn trong giới thể thao.

