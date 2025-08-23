Quỹ Jota nhận tiền quyên góp rồi biến mất

Người dùng không thể đăng nhập vào trang chủ của một tổ chức mang tên "Diogo Jota Foundation" sau khi bị nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Tổ chức "Diogo Jota Foundation" bị nghi lừa đảo.

Tổ chức "Diogo Jota Foundation" được thành lập chỉ ba ngày sau khi Jota qua đời vào ngày 3/7. Trang chủ của tổ chức tuyên bố quyên góp được hơn 64.000 USD từ người hâm mộ.

Trước đó, quỹ này khẳng định "được thành lập vào năm 2025 để kỷ niệm hành trình của Diogo từ một học viện nhỏ ở Gondomar đến một trong những cầu thủ được tôn trọng nhất châu Âu".

Tổ chức "Diogo Jota Foundation" cũng cho biết phân phát 25.000 bữa ăn, tài trợ học phí cho 300 trẻ em và xây dựng 50 mối quan hệ đối tác địa phương.

Tuy nhiên, Telegraph nghi ngờ về tính hợp pháp của quỹ này. Liverpool và gia đình Jota xác nhận rằng họ không biết gì về quỹ hoặc trang web, trong khi Ủy ban Từ thiện Anh cũng cho biết quỹ chưa bao giờ nộp đơn xin đăng ký với họ.

Ngoài ra, trang web này còn sử dụng logo của Liverpool, Allianz, Unicef và Nền tảng Phát triển các Tổ chức Phi Chính phủ Bồ Đào Nha, trong đó ba tổ chức đã từ chối việc hợp tác với quỹ.

Phát ngôn viên của Allianz UK cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng không có quan hệ đối tác nào và logo của chúng tôi không nên được sử dụng trên trang web".

Tính đến thời điểm này, trang web không còn hoạt động. Người dùng được chuyển hướng đến một trang web lưu trữ miền. Tình huống này gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng, khi việc lừa đảo dưới hình thức quỹ từ thiện ngày càng trở nên phổ biến.

Các bàn thắng trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Rạng sáng 28/4, Liverpool nhấn chìm Tottenham 5-1 tại Anfield, qua đó giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng.