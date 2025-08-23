MU chi gần 200 triệu bảng, 'bom nổ chậm' chưa có lối ra

Nhóm cầu thủ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia có thể trở lại khoác áo MU do không tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Garnacho hay Sancho có thể ở lại Old Trafford.

HLV Ruben Amorim khẳng định tương lai của nhóm cầu thủ nằm ngoài kế hoạch tại Manchester United vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thắn: “Rõ ràng họ muốn chơi bóng ở CLB khác, và chúng tôi cũng phải tìm giải pháp để đôi bên hài lòng. Nhưng khi thị trường đóng cửa, nếu họ vẫn ở đây thì CLB sẽ tiếp nhận lại. Khi đó, mọi khả năng đều có thể xảy ra”.

Trong số những cái tên đang được nhắc tới, Roma bày tỏ sự quan tâm đến Jadon Sancho và Tyrell Malacia nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận. Alejandro Garnacho chờ tín hiệu từ Chelsea, còn Antony hy vọng tái hợp với Real Betis.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, MU chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào đủ sức thuyết phục. Đáng chú ý, Garnacho từng bị Amorim “đá xoáy” hồi cuối mùa trước khi khuyên anh nên “cầu nguyện để tìm đội bóng mới”. Thế nhưng, trong trường hợp không có chuyển biến, tiền đạo trẻ người Argentina hoàn toàn có thể trở lại khoác áo "Quỷ đỏ" ngay từ tháng 9.

Song song với việc xử lý “nhóm bom nổ chậm”, MU vẫn hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford chi gần 200 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbuemo, Benjamin Sesko và Diego Leon. Bên cạnh đó, một thủ môn và một tiền vệ mới cũng nằm trong kế hoạch bổ sung lực lượng.

Amorim nhấn mạnh việc đi hay ở của nhóm cầu thủ ngoài kế hoạch sẽ không ảnh hưởng đến chính sách mua sắm: “Chúng tôi không chờ bán ai đó mới mang về cầu thủ khác. CLB sẽ tiếp tục mua sắm, bất kể họ có rời đi hay không”.

Manchester United vì thế vẫn đang trong quá trình “thay máu” quyết liệt, đồng thời để ngỏ cánh cửa trở lại cho những cầu thủ tưởng chừng đã bị gạt bỏ.