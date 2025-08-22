MU sắp có thủ môn mới

Manchester United tiến rất gần tới việc chiêu mộ thủ môn trẻ Senne Lammens của Royal Antwerp.

Lammens có thể là tân binh tiếp theo của MU hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và Lammens gần như thống nhất xong các điều khoản cá nhân. "Quỷ đỏ" tiếp tục đàm phán với Antwerp để hoàn tất thương vụ. Mức giá của Lammens dự kiến rơi vào khoảng 15 triệu euro.

Cá nhân Lammens sẵn sàng gia nhập MU. Tháng trước, Lammens thừa nhận: "MU là một trong những CLB hay nhất thế giới. Khi những đội bóng như thế đến gõ cửa, điều đó đồng nghĩa bạn làm được điều gì đó xứng đáng. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ đôi chân trên mặt đất".

Thủ môn 23 tuổi có 65 lần ra sân cho Antwerp. Anh từng khoác áo các đội trẻ Bỉ và thậm chí được gọi lên tuyển quốc gia hồi tháng 3, dù chưa được sử dụng. MU để mắt tới Lammens này từ tháng 12 và coi anh là giải pháp cần thiết cho cơn khủng hoảng khung gỗ.

Ở trận mở màn Premier League thua Arsenal 0-1 hôm 17/8, Andre Onana vắng mặt vì chấn thương. Người bắt thay Altay Bayindir mắc sai lầm để Riccardo Calafiori dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Tình huống càng khiến MU gấp rút bổ sung một thủ môn chất lượng.

Lammens gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi chân tốt, phản xạ xuất sắc và lối chơi hiện đại. Thống kê cho thấy Lammens trung bình thực hiện 24 đường chuyền mỗi trận tại giải Bỉ, với gần 7 pha phát bóng dài chính xác.

Ngoài ra, Lammens có trung bình 4,5 pha cứu thua mỗi trận với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Do đó, anh có thể sớm cạnh tranh cho vị trí bắt chính ở Old Trafford.