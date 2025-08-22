MU chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ Kroos đệ nhị

Có vẻ như MU phải chờ đến năm sau mới có cơ hội chiêu mộ Carlos Baleba. Do vậy, HLV Ruben Amorim có thể phải chuyển hướng để củng cố tuyến giữa ngay trong mùa giải này.

Angelo Stiller được coi là Kroos mới của Đức.

Những thông tin mới nhất cho thấy MU nhắm đến Angelo Stiller như một giải pháp mới cho hàng tiền vệ. Theo phóng viên Ben Jacobs, tiền vệ người Đức 24 tuổi lọt vào danh sách mục tiêu của "Quỷ đỏ".

Stiller trưởng thành từ học viện trẻ của Bayern Munich, nơi bản thân được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn ở tuyến giữa. Tuy không thể chen chân vào đội hình chính của Bayern, anh vẫn gây ấn tượng ở đội trẻ và sau đó được trao cơ hội thi đấu ở đội một vào năm 2020.

Năm 2021, Stiller rời Bayern để đầu quân cho Hoffenheim theo dạng chuyển nhượng tự do. Tại đây, anh bắt đầu khẳng định mình ở Bundesliga nhờ khả năng kiểm soát bóng, nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền sắc bén.

Đến hè 2023, Stiller gia nhập Stuttgart. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp sự nghiệp thăng hoa. Anh nhanh chóng trở thành nhạc trưởng tuyến giữa, đóng vai trò cầm nhịp và điều tiết lối chơi, góp phần quan trọng đưa Stuttgart trở lại nhóm dẫn đầu Bundesliga.

Sau khi khẳng định bản thân như một trong những tiền vệ hay nhất Bundesliga, ngôi sao của Stuttgart được giới chuyên môn ví von với huyền thoại Toni Kroos, thậm chí còn được đánh giá là tài năng có thể tạo ra cả một thế hệ mới.

Điểm mạnh lớn nhất của Stiller là khả năng giữ bóng chắc, thoát pressing khéo léo. Anh có tầm nhìn chiến thuật tốt, thường tung ra những đường chuyền phát động tấn công chính xác. Stiller thường được sử dụng như một số 6 (tiền vệ trụ lùi sâu) hoặc số 8 (tiền vệ con thoi), nhưng thiên về tổ chức lối chơi thay vì thuần túy phòng ngự.

Stiller đã khoác áo các đội trẻ của Đức (U20, U21) và đến năm 2024 được gọi lên đội tuyển quốc gia Đức. Anh nhanh chóng có 4 lần ra sân cho "Die Mannschaft", cho thấy tiềm năng trở thành trụ cột tương lai của tuyển Đức trong giai đoạn hậu Toni Kroos và Ilkay Gundogan.