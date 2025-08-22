Vé trận gặp MU hết sạch, ngừng bán online

CLB Grimsby Town vừa thông báo trên trang chủ rằng trận đấu thuộc vòng 2 Carabao Cup giữa CLB và Manchester United tại sân Blundell Park vào giữa tuần sau đang trên đà cháy vé.

Grimsby Town từng vào tứ kết FA Cup năm 2023 trước khi thua Brighton

Theo Grimsby Town, sau 6 ngày mở bán bận rộn dành cho các chủ thẻ thành viên và thành viên Câu lạc bộ 1878, hiện tại chỉ còn lại các ghế có tầm nhìn hạn chế cho trận đấu với "Quỷ đỏ" - chủ yếu ở khán đài Technical Absorbents. Toàn bộ gói dịch vụ khách sạn cho trận đấu này đều được bán hết.

Do số lượng vé còn lại rất ít, Grimsby Town tạm ngừng bán vé trực tuyến. Số vé còn lại được mở bán tại quầy vé theo hình thức ai đến trước phục vụ trước, dành cho các chủ thẻ thành viên, thành viên Câu lạc bộ 1878 và những người hâm mộ đã đến xem trận đấu thuộc vòng 1 Carabao Cup với Shrewsbury Town.

Điều này có nghĩa là nhiều cổ động viên giữ cuống vé từ trận đấu với Shrewsbury Town có khả năng không thể mua được vé cho trận đấu tuần tới.

Grimsby Town có biệt danh "The Mariners" (Những Thủy thủ), là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh với một lịch sử phong phú kéo dài hơn 140 năm. Mặc dù không phải là một đội bóng thường xuyên ở Premier League, Grimsby Town nổi tiếng với tinh thần chiến đấu kiên cường và những câu chuyện về sự thăng trầm đầy kịch tính.

Trong những mùa giải gần đây, Grimsby Town tạo nên những cú sốc lớn. Đặc biệt, vào mùa giải 2022/23, họ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử FA Cup đánh bại năm đội bóng ở hạng đấu cao hơn để lọt vào tứ kết, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đội bóng Premier League là Southampton.

Hiện tại, Grimsby Town thi đấu tại League Two, giải hạng tư trong hệ thống các giải đấu của Anh. Họ là một đội bóng có lượng CĐV trung thành, luôn ủng hộ đội nhà qua nhiều thăng trầm.