Sao cũ của MU hứa sẽ thay đổi sau khi nhận tù treo

Ngôi sao cũ của MU là Brandon Williams chưa thi đấu trận nào kể từ tháng 12/2023 trong thời gian cho mượn tại Ipswich và hiện anh hy vọng có thể xây dựng lại sự nghiệp.

Brandon Williams từng được kỳ vọng là tài năng của MU

Cựu hậu vệ Manchester United, Brandon Williams, thừa nhận đã rút ra nhiều bài học đắt giá sau sai lầm ngoài sân cỏ và đang quyết tâm làm lại sự nghiệp trong màu áo Hull City.

Williams, từng là tài năng sáng giá của lò Carrington, dính vào vụ va chạm giao thông hồi tháng 8/2023 khi lái xe với tốc độ 159 km/h mà không có bảo hiểm. Hậu quả, anh bị tước bằng lái, thừa nhận tội danh lái xe nguy hiểm và mới đây phải nhận bản án 14 tháng tù treo.

Những rắc rối ấy khiến sự nghiệp chững lại, đặc biệt sau khi Williams chia tay Man Utd vào mùa hè năm ngoái, khép lại chặng đường từ tuổi thơ tới 51 lần ra sân cho đội một.

Trước đó, Williams từng khoác áo Norwich theo dạng cho mượn, để lại dấu ấn với 26 trận tại Premier League mùa 2021/22, nhưng quãng thời gian sau tại Ipswich kém suôn sẻ vì rắc rối cá nhân.

Giờ đây, ở tuổi 24, hậu vệ người Anh có cơ hội làm lại khi ký hợp đồng 1 năm với Hull City. Williams thừa nhận ở thời điểm mắc sai lầm, bản thân không ở trạng thái tốt, nhưng khẳng định đã thay đổi. Trong thời gian rời xa sân cỏ, anh vẫn tập luyện âm thầm để duy trì thể trạng và nuôi khát khao trở lại.

“Tôi chỉ muốn tập trung cho bóng đá. Tôi khát khao và quyết liệt hơn bao giờ hết. Khi đạt phong độ, tôi tin mình sẽ là tài sản giá trị cho Hull City”, Williams chia sẻ.